Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei. La Kiev, o benzinărie şi mai multe depozite au fost lovite

Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei în cursul nopţii trecute. Sursa foto: Getty Images

Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marţi un atac cu 200 de drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, inclusiv asupra capitalei. În urma bombardamentelor, o persoană a fost rănită în Kiev, iar o benzinărie şi mai multe depozite au fost lovite, au relatat publicaţiile Ukrainska Pravda şi The Kyiv Independent. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis în această dimineaţă că atacul aerian este în desfăşurare. "Atacul continuă, iar în spațiul aerian se află drone inamice. Respectați regulile de siguranță", s-a menţionat într-un comunicat.

Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei

O persoană a fost rănită în urma unui atac rusesc asupra Kievului, fiind lovite o benzinărie din districtul Darnytskyi și spații de depozitare.

"În districtul Darnytskyi, paramedicii au transportat la spital o persoană rănită. Bărbatul este în stare gravă", a declarat Vitali Klitschko, primarul orașului Kiev.

Potrivit jurnaliştilor de la Ukrainska Pravda, serviciile de intervenție se îndreaptă spre locul incidentului.

De asemenea, a fost raportată o lovitură asupra unor spații de depozitare din districtul Obolonskyi, situat în partea de nord a capitalei Ucrainei.

În cursul nopții trecute, la Kiev, dar și în unele regiuni ale Ucrainei a fost emisă o alertă aeriană din cauza amenințării reprezentate de drone.

"(...), inamicul a atacat cu 200 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu propulsie reactivă), Gerbera și drone-imitație de tip Parodia, din direcțiile: Oriol, Kursk, Millerovo – Federația Rusă; teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și din Republica Autonomă Crimeea – Hvardiiske.

Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 187 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale inamicului în 7 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în 3 locații. Atacul continuă, iar în spațiul aerian se află drone inamice. Respectați regulile de siguranță!", a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.

Trump a anunțat un armistițiu în energie între Ucraina și Rusia. Kievul susţine că nu știe despre acord

Bombardamentul rusesc de noaptea trecută a avut loc la doar câteva ore după ce președintele american, Donald Trump, a declarat că Ucraina și Rusia au fost de acord să oprească atacurile asupra "țintelor energetice", în contextul scumpirii combustibilului la nivel global, a informat Kyiv Independent.

"Ucraina a fost de acord să nu lovească ținte energetice ruse. Rusia a convenit să facă la fel. Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran", a scris liderul de la Casa Albă într-o postare pe Truth Social.

Deocamdată, Ucraina și Rusia nu au confirmat existența unei înțelegeri în acest sens. La aproape o oră după postarea lui Donald Trump, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că "nu este sigur" de dorința Rusiei de a adera la un astfel de acord.

"Dacă partenerii sunt gata să asigure dorința reală a Rusiei de a nu ne lovi rețeaua electrică, alte instalații energetice, infrastructura critică și transporturile de produse alimentare, atunci și noi suntem, desigur, gata să asigurăm absența corespunzătoare a loviturilor noastre. Războiul trebuie oprit. Iar o măsură de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri", a scris Zelenski pe Telegram.

Un oficial ucrainean de rang înalt din sectorul energetic, care a discutat cu publicația Kyiv Independent sub protecția anonimatului, a declarat că nu a auzit despre un astfel de armistițiu în domeniul energiei.