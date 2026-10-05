Preşedintele Iranului spune că negocierile cu Statele Unite "nu au niciun sens". "Ne-au atacat de trei ori după discuţii"

1 minut de citit Publicat la 22:42 05 Oct 2026 Modificat la 23:11 05 Oct 2026

Masoud Pezeshkian, preşedintele Iranului. Sursa foto: Hepta

Negocierile cu Statele Unite "nu au niciun sens", a declarat luni preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, transmite televiziunea de stat iraniană IRIB, citată de AFP, conform Agerpres. "Ne-au atacat de trei ori după discuţii", a precizat acesta.

"Până acum, ne-au atacat de trei ori după discuţii. Acest lucru arată că ei nu caută dialogul", a spus el, conform instituţiei media citate.

Ulterior, preşedintele iranian a adăugat: "Negocierile nu au niciun sens cu un inamic care se angajează în asasinate, sancţiuni şi presiuni zilnice şi care nu îşi respectă angajamentele".

La mai mult de şapte luni de la primele atacuri ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, discuţiile dintre Washington şi Teheran par să fi ajuns într-un impas.

În ciuda încheierii unui armistiţiu în aprilie, a semnării unui memorandum de înţelegere în iunie şi a discuţiilor în marja Adunării Generale a ONU din septembrie, Statele Unite şi Iranul continuă să se confrunte din cauza Strâmtorii strategice Ormuz, ameninţând în mod regulat cu noi atacuri.

Duminică, ministrul iranian de externe a afirmat că nu există o "soluţie militară" la războiul din Orientul Mijlociu, "şi nici o soluţie bazată pe noi sancţiuni".

"Dacă duşmanii noştri aleg din nou calea confruntării militare, răspunsul nostru va fi mai puternic decât înainte şi ne vom apăra şi cu mai mare forţă", a declarat Abbas Araghchi în faţa ambasadorilor străini de la Teheran.

"Doar negocierile bazate pe dreptate şi echitate vor duce la o soluţie pentru a pune capăt acestui conflict şi agresiunii ilegale şi nedrepte împotriva Iranului", a argumentat el.

Oficiali americani şi iranieni s-au întâlnit la sfârşitul lunii septembrie la New York, în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, înainte ca Iranul să propună un plan de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, centrul conflictului, în termen de şapte zile, în schimbul ridicării sancţiunilor economice americane împotriva sa, printre altele.

Donald Trump a respins această propunere, dar a lăsat deschisă continuarea negocierilor indirecte, fără a exclude posibilitatea reluării atacurilor asupra Iranului ulterior.

În acelaşi timp, Washingtonul şi-a intensificat războiul economic împotriva Teheranului, impunând noi sancţiuni sectorului său aviatic.

Pe teren, s-a observat o perioadă de acalmie în ultimele săptămâni: Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la 1 septembrie, chiar dacă navele sunt vizate în mod regulat în Strâmtoarea Ormuz.