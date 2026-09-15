„Roboți care construiesc roboți”. Cum arată prima fabrică AI de roboți umanoizi, cu o capacitate de producție de 10.000 de unități

fabrica are o suprafață de 14.000 de metri pătrați și o înălțime de 13,8 metri. FOTO: Captură video / UBTECH Robotics/X

Prima fabrică inteligentă din lume pentru roboți umanoizi, proiectată pentru o capacitate de 10.000 de unități, a început să funcționeze în Liuzhou, în Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang din sudul Chinei, a anunțat duminică UBTECH Robotics, dezvoltatorul chinez de roboți umanoizi. Compania a precizat că fabrica poate produce un robot umanoid industrial la fiecare 10 minute, potrivit Global Times.

Proiectul se bazează pe planificare inteligentă prin sisteme de simulare industrială și pe coordonarea producției de un „creier inteligent” digital, punând în practică modelul de producție în care „roboții construiesc roboți”. Potrivit companiei, acest lucru marchează trecerea roboților umanoizi chinezi de la prototipurile de laborator și producția experimentală în loturi mici la o nouă etapă a producției inteligente la scară largă.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit UBTECH, fabrica are o suprafață de 14.000 de metri pătrați și o înălțime de 13,8 metri. Aici sunt produși în principal roboții umanoizi industriali inteligenți din seriile Walker S și Cruzr.

La construirea fabricii inteligente au participat și companii străine. Aceasta a fost realizată în parteneriat de UBTECH și Siemens Digital Industries Software. Sistemul de management al operațiunilor de producție, dezvoltat în comun și care funcționează ca „creierul inteligent” al fabricii, permite gestionarea digitală în circuit închis a întregului proces, de la programarea comenzilor de producție și distribuția materialelor până la monitorizarea calității. De asemenea, fiecare robot poate fi urmărit pe tot parcursul procesului de producție printr-un cod unic asociat numărului său de serie, se arată într-un comunicat publicat pe contul de WeChat al companiei.

În această fabrică, roboții sunt atât produsul final, cât și instrumentele unei noi generații de forțe productive, oferind întregii industrii un model de producție în masă care poate fi replicat.

Pe linia de producție, roboți umanoizi industriali inteligenți, precum Cruzr Y1 și Cruzr S2, participă la operațiuni de descărcare și încărcare a paleților, alimentarea liniilor de producție și manipularea materialelor. Asamblarea finală este realizată cu ajutorul roboților colaborativi, al manipulatoarelor cu asistență la efort, al vehiculelor logistice autonome și al meselor de lucru rotative la 360 de grade, care permit asamblarea de precizie din mai multe unghiuri și susțin producția flexibilă a mai multor tipuri de roboți.

În etapa de control al calității, fiecare robot complet asamblat este supus unor teste ale întregului sistem timp de peste patru ore și trece printr-un tunel de inspecție iluminat la standarde din industria auto, care permite verificarea aspectului exterior din toate unghiurile, fără puncte moarte.

Primul depozit automatizat pe verticală din industrie destinat roboților umanoizi

În ceea ce privește depozitarea și logistica, UBTECH a dezvoltat independent primul depozit automatizat pe verticală din industrie destinat roboților umanoizi. Acesta ocupă doar 65 de metri pătrați, poate stoca 112 roboți și crește gradul de utilizare a spațiului cu peste 50%.

Totodată, o rețea inteligentă de logistică, formată din vehicule ghidate automat, stivuitoare autonome și vehicule logistice, conectează întregul lanț de producție, de la subasamblare și asamblare finală până la testare și depozitare, răspunzând eficient cerințelor unei capacități de producție de 10.000 de unități, potrivit comunicatului.

#WalkerS2 - The World's First #HumanoidRobot Capable of Autonomous Battery Swapping.

→ Anthropomorphic Bipedal Locomotion → Autonomous hot-swappable battery system→ Autonomous battery swapping, 24/7 continuous operations

Swarm Intelligence 2.0 is coming soon! pic.twitter.com/gDyLWrgG25 — UBTECH Robotics (@UBTECHRobotics) July 17, 2025

Pang Jianxin, vicepreședinte al UBTECH, declara anterior, într-un interviu pentru Global Times, că producția de masă este inseparabilă de sprijinul lanțului de aprovizionare din China. „Fără lanțul de aprovizionare chinez, producția de masă a unor componente complexe ar fi extrem de dificilă, dacă nu s-ar renunța complet la avantajele de cost”, a spus Pang.

„Roboții chinezi au intrat deja în primul eșalon la nivel mondial. Această bază se sprijină pe numărul mare de ingineri, oameni de știință și scenarii de aplicare acumulate în China în ultimii 10-20 de ani, care au creat un lanț de aprovizionare foarte puternic, o capacitate solidă de producție și o forță importantă de cercetare și dezvoltare. În aplicațiile industriale, China se află, de asemenea, în avangardă, deoarece dispune de cele mai numeroase scenarii de utilizare”, a afirmat Pang.

În iulie, producția de roboți industriali din China a ajuns la 98.677 de unități, în creștere cu 30,2% față de aceeași lună a anului trecut. În perioada ianuarie-iulie, producția totală a fost de 635.056 de unități, cu 28,5% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică al Chinei.

Investitori publici și privați din China au cheltuit în 2025 peste 5 miliarde de dolari pe start-up-uri care dezvoltă roboți umanoizi – aceeași sumă investită în ultimii cinci ani la un loc. De asemenea, China operează școli pentru roboți dedicate antrenării umanoizilor pentru diverse sarcini reale, cu scopul de a comercializa roboți de nouă generație.