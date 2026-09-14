Acțiunile companiilor AI s-au prăbușit după apelul de a încetini dezvoltarea inteligenței artificiale. „Șocul suprem pentru sector”

Contractele futures pe Nasdaq 100 indicau că indicele american, dominat de companiile din sectorul tehnologiei, va deschide în scădere cu 1,2%. Foto: Getty Images

Acțiunile companiilor asociate cu dezvoltarea inteligenței artificiale au scăzut luni, după ce investitorii s-au arătat îngrijorați de intensificarea dezbaterii privind riscurile existențiale ale tehnologiei, în urma apelului lansat de liderii unor companii de top, inclusiv Anthropic, OpenAI și SpaceX, pentru încetinirea ritmului de dezvoltare a AI-ului, potrivit Financial Times.

Acțiunile SoftBank, care deține aproximativ 13% din OpenAI, au scăzut cu până la 13%. Indicele Kospi din Coreea de Sud, care include producători de cipuri ce furnizează componente pentru companiile din domeniul AI, a pierdut 2,4%, iar indicele Nikkei 225 din Japonia a coborât cu 1,1%.

Contractele futures pe Nasdaq 100 indicau că indicele american, dominat de companiile din sectorul tehnologiei, va deschide în scădere cu 1,2%.

Declinul vine după ce Dario Amodei, directorul Anthropic, a publicat în weekend un eseu în care susține că principalele companii din domeniul inteligenței artificiale ar trebui să își coordoneze dezvoltarea pentru a gestiona ritmul progresului tehnologic și pentru a promova siguranța. Sam Altman, directorul OpenAI, și Elon Musk, șeful SpaceX, și-au exprimat acordul cu această propunere.

Wee Khoon Chong, strateg senior la BNY, a descris anunțul făcut de Amodei în weekend drept „șocul suprem pentru acest sector”.

Companiile asiatice care furnizează infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale s-au numărat printre marii câștigători ai burselor globale în acest an. Indicii bursieri din Coreea de Sud și Taiwan, dominați de producătorii de cipuri, au crescut fiecare cu aproximativ 60% de la începutul anului.

Luni, producătorii de cipuri de memorie au fost loviți cel mai puternic. Acțiunile Kioxia, producător de cipuri de memorie NAND, au scăzut cu peste 6%, iar SK Hynix a pierdut 4,3%. Samsung Electronics a coborât cu 2,5%, iar în Taiwan, TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a înregistrat o scădere de 0,8%.

La Bursa din Hong Kong, acțiunile startupurilor chineze de inteligență artificială Z.AI și MiniMax au scăzut cu 7,4%, respectiv cu 6,1%. Analiștii au atribuit declinul Z.AI și anunțului făcut în weekend privind o nouă emisiune de acțiuni și datorie.

OpenAI, pionier şi lider în domeniul inteligenţei artificiale (AI) generative de la lansarea ChatGPT, nu va depune anul acesta cererea pentru o Ofertă Publică Iniţială (IPO), a anunţat directorul general Sam Altman, citând preocupările privind siguranţa legate de AI, care fac "inacceptabil" riscul de 10% că AI ar putea cauza dispariţia omenirii până la sfârşitul deceniului.