„Adevărata problemă nu e AI-ul care acționează de unul singur”. De ce crede Bill Gates că un buton de oprire instantanee nu e suficient

Gates a cerut, de asemenea, adoptarea unei legislații care să impună măsuri de protecție și monitorizare. Sursa foto: Getty Images

Bill Gates a declarat că simpla obligare a companiilor să includă "un buton de oprire instantanee" pentru inteligența artificială nu ar fi suficientă pentru a împiedica oamenii să folosească această tehnologie pentru a comite atacuri, potrivit Politico.

„Ideea cu kill switch-ul este... e un lucru cam ciudat. Nu este suficient să existe un kill switch", a spus cofondatorul Microsoft într-un interviu difuzat duminică în emisiunea „Meet the Press” de la NBC.

„Încă nu am ajuns în punctul în care sistemele AI preiau în mod autonom controlul asupra calculatoarelor și, știți, nu mai pot fi oprite", a spus el, adăugând că discuția publică „arată, într-un fel, cât de puține cunoștințe tehnice au diverse persoane”.

Ce spune Bill Gates despre „un buton pentru oprire instantanee” pentru AI

Gates a precizat că nu se opune existenței unui kill switch, dar a susținut că firmele ar trebui să monitorizeze modelele de inteligență artificială avansate și să păstreze evidențe cu „exact ceea ce se face” pentru a preveni folosirea acestor sisteme în atacuri cibernetice sau acte de bioterorism.

„Statele Unite ar trebui să se asigure că acest lucru este făcut. Și China va dori să facă același lucru", a continuat el.

Declarațiile lui Gates vin după ce senatorul american Rand Paul a blocat încercarea colegului său republican, senatorul John Neely Kennedy, de a adopta rapid o lege care ar obliga companiile de inteligență artificială să integreze un "kill switch" în modelele lor.

Paul a spus că senatorii au nevoie de mai multe informații înainte de a impune reguli la nivelul întregii economii și a încercat să modifice proiectul lui Kennedy pentru a crea un grup care să formuleze recomandări privind politicile de siguranță pentru AI către Comisia pentru Comerț a Senatului. Propunerea a fost însă respinsă.

Avertismentul transmis de Bill Gates despre AI

Gates a cerut, de asemenea, adoptarea unei legislații care să impună măsuri de protecție și monitorizare, afirmând că măsurile voluntare adoptate de companiile din domeniul inteligenței artificiale nu sunt suficiente.

„Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă", a spus el.

El a susținut că pericolul imediat este reprezentat de oamenii care folosesc inteligența artificială pentru a face rău, nu de sistemele AI care ar acționa de unele singure.

„Ceea ce este urgent ține de oamenii rău intenționați care folosesc AI, nu de AI care scapă de sub control și acționează pe cont propriu”, a adăugat Gates.

Jack Clark, unul dintre cei șapte fondatori ai Anthropic, a precizat că o modalitate de a opri complet software-ul de inteligență artificială dacă acesta devine prea periculos ar putea deveni obligatorie. Clark a spus că "majoritatea laboratoarelor au diferite modalități de a putea opri sistemele", inclusiv Anthropic, dar a precizat că legiuitorii ar putea fi nevoiți să impună existența unuia.

Președintele SUA, Donald Trump, a respins apelurile pentru încetinirea dezvoltării AI, afirmând pe rețelele sociale că "AI care preia controlul asupra lumii, distruge omenirea și toate celelalte lucruri rele este o FARSĂ".