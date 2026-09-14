"Singurul control de care are nevoie AI este un preşedinte cu un IQ ridicat, iar SUA au din plin". Donald Trump apără ascensiunea AI

Donald Trump apără ascensiunea AI. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a criticat dur, luni, o "conspiraţie bolnavă" împotriva inteligenţei artificiale (AI), respingând apelurile la o reglementare mai strictă a acestei tehnologii, pe fondul preocupărilor în creştere privind impactul ascensiunii rapide a AI asupra viitorului umanităţii, notează Agerpres.

"Singurul control sau măsură de siguranţă de care are nevoie AI este un PREŞEDINTE PUTERNIC ŞI INTELIGENT (cu un IQ ridicat!), iar Statele Unite au, din plin!", a subliniat preşedintele SUA pe platforma sa, Truth Social, adăugând că de pe urma dubiilor create în jurul dezvoltării inteligenţei artificiale ar avea de câştigat China.

Trump acuză o "conspiraţie bolnavă"

"Avem deja putere penală şi de reglementare imensă asupra acestor companii! O conspiraţie BOLNAVĂ este în plină desfăşurare împotriva AI şi a centrelor de date, iar singura care se bucură este China", a scris Trump, în contextul în care acţiunile companiilor din domeniul inteligenţei artificiale au scăzut brusc la nivel mondial luni, după ce liderii unora dintre cele mai mari nume din industrie au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a acestei tehnologii.

"CINE CAŞTIGĂ CURSA AI CAŞTIGĂ TOTUL! Suntem înaintea Chinei şi a tuturor celorlalţi şi vom continua să fim", a adăugat el, avertizându-i pe "teoreticienii conspiraţiei", pe "trădători" şi pe cei responsabili de scurgeri de informaţii către presă.

Liderul de la Casa Albă l-a vizat şi pe directorul executiv al Anthropic, Dario Amodei, care a pledat sâmbătă pentru încetinirea dezvoltării AI, o poziţie susţinută şi de directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, precum şi de Elon Musk.

"Administraţia Trump i-a oprit pe oamenii din AI să facă lucruri rele sau potenţial rele, precum Dario (de la Anthropic), care acum se preface a fi un îngeraş perfect, a mai susţinut Donald Trump.