Robotul umanoid care ar putea face treburile în casă a intrat în producția de serie. Se numeşte Iron

Xpeng susține că, în viitor, roboții IRON ar putea fi folosiți în locuințe pentru activități precum curățenia sau împăturirea hainelor. Foto: Getty Images

Un robot umanoid, despre care producătorul spune că ar putea ajuta oamenii la treburile casnice, a intrat în producția de serie în China. Robotul IRON, dezvoltat de compania de tehnologie Xpeng, este prezentat drept un model capabil să înțeleagă instrucțiuni, să își planifice acțiunile și să se deplaseze singur într-un spațiu, scrie Live Science.

Compania a anunțat că primele unități vor fi folosite în showroom-urile și campusurile sale tehnologice, pentru testarea și dezvoltarea unor noi utilizări. Livrările către clienți comerciali sunt planificate pentru 2027.

Robotul care ar putea ajuta la treburile din casă

Xpeng susține că, în viitor, roboții IRON ar putea fi folosiți în locuințe pentru activități precum curățenia sau împăturirea hainelor.

Robotul are aproximativ 1,73 metri înălțime și cântărește în jur de 65 de kilograme. Modelul de producție are 76 de grade de libertate, ceea ce îi permite să realizeze o gamă largă de mișcări. Fiecare mână are 21 de grade de libertate.

IRON poate atinge o viteză de aproximativ 2 metri pe secundă, echivalentul unui mers foarte rapid.

Unul dintre elementele prezentate de producător este capacitatea robotului de a se deplasa autonom și de a evita obstacolele. Atunci când bateria este aproape descărcată, acesta poate identifica o stație de încărcare și se poate conecta singur.

Cum funcționează robotul

Xpeng folosește pentru IRON aceeași tehnologie de tip „world model” pe care compania o dezvoltă pentru vehiculele sale electrice dotate cu inteligență artificială și pentru prototipurile de mașini zburătoare.

Robotul combină mai multe sisteme de inteligență artificială. Printre acestea se află un model care leagă percepția vizuală, limbajul și controlul mișcărilor, un sistem care procesează imaginile și limbajul și un alt model destinat raționamentului și planificării sarcinilor.

IRON este echipat cu trei cipuri Turing AI, care oferă împreună o putere de procesare de 2.250 de trilioane de operații pe secundă. Potrivit companiei, această capacitate îi permite să ruleze local modele de inteligență artificială fără să fie conectat permanent la internet.

Robotul a devenit viral după ce a fost „desfăcut” pe scenă

IRON a atras atenția publicului și în 2025, după ce reprezentanții Xpeng au deschis robotul pe scenă pentru a demonstra că în interior nu se află o persoană care controlează mașinăria.

Compania îl prezintă drept un robot umanoid, capabil să primească instrucțiuni, să își stabilească pașii necesari pentru îndeplinirea unei sarcini și să reacționeze la mediul din jur.

Xpeng nu este singura companie care încearcă să aducă roboții umanoizi la scară largă. Mai multe modele dezvoltate în Statele Unite și China au intrat deja în etape de producție, pe măsură ce industria încearcă să transforme roboții controlați de inteligență artificială în mașini capabile să lucreze în lumea reală.

Pentru început, IRON va fi utilizat în propriile spații ale companiei. Din 2027, Xpeng intenționează să livreze roboții către clienți comerciali, în special pentru activități precum relațiile cu clienții și tururile ghidate. Utilizarea în locuințe rămâne, deocamdată, un obiectiv pentru etapa următoare.