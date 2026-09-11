Un flaut găsit în depozitul de probe al carabinierilor ar putea relansa cazul Emanuelei Orlandi, „Fata de la Vatican”

Un flaut despre care se crede că ar fi aparţinut Emanuelei Orlandi va fi analizat cu tehnologii moderne Sursa foto: Hepta | Zuma Press / Antonio Pisacreta

Un flaut care a fost găsit în cutiile cu probe aflate la Departamentul de Criminalistică al Carabinierilor, specializat în analize tehnico-științifice, şi va fi supus unor teste ADN pentru a înţelege dacă a aprţinut Emanuelei Orlandi, tânăra dispărută în 1983 în Italia, cunoscută sub numele de „Fata de la Vatican”.

Ştirea a fost făcută publică de gazda emisiunii „Dentro la notizia” printr-un videoclip publicat pe canalele de socializare ale emisiunii. Istoria instrumentului datează din 2013, când Marco Accetti a intrat în cazul Orlandi, autodenunţându-se şi declarând în faţa anchetatorilor rolul său în disparițiile Emanuelei Orlandi și a Mirellei Gregori, relatează La Repubblica. Pentru a-și susține povestea, acesta a adus un flaut Rampone & Cazzani, care fusese păstrat într-o cutie. Instrumentul era însoțit și de o pagină de ziar datând din 1985. Acest detaliu a fost inclus ulterior în înregistrările Comisiei Parlamentare care cercetează cazul.

La acea vreme, fuseseră deja efectuate teste asupra flautului, s-au căutat amprente digitale și material biologic, dar acestea nu au scos la iveală suficiente urme pentru a reconstitui un profil genetic atribuibil Emanuelei.

Anchetatorii revin acum pentru a analiza flautul cu instrumente mai sofisticate. Întrebarea cheie rămâne: dacă există vreun material utilizabil pe flaut și, mai presus de toate, dacă acesta poate oferi indicii despre proveniența sa. Modelul instrumentului corespunde cu cel deținut de Emanuela. Chiar în fața Comisiei, în octombrie 2025, Pietro Orlandi a reconstituit testele efectuate asupra flautului surorii sale, explicând că era un Rampone & Cazzani. Acest aspect, însă, nu stabilește în sine că instrumentul prezentat de Accetti era al fetei. Accetti se află din nou în centrul anchetei Parchetului din Roma privind disparițiile din 1983. În iulie, a fost interogat timp de câteva ore de către Carabinieri, în cadrul noii proceduri. Declarațiile sale și probele adunate de-a lungul anilor sunt acum examinate de anchetatori.

În timp ce anchetele judiciare privind flautul se reiau, unul dintre cele mai așteptate evenimente din cadrul anchetei parlamentare a fost suspendat. O audiere cu Raoul Bonarelli, fostul șef al Organismului de Supraveghere al Statului Cetății Vaticanului, era programată pentru data de 10 septembrie. Însă audierea a fost anulată cu doar câteva ore înainte de a începe. Bonarelli a fost o figură proeminentă în reconstituirea cazurilor Orlandi și Gregori timp de decenii. La acea vreme, lucra în cadrul securității Vaticanului și locuia în zona Via Nomentana, nu departe de casa Mirellei Gregori, cealaltă fată care a dispărut în aceeaşi perioada ca şi Emanuela Orlandi. Investigațiile anterioare au dezvăluit, de asemenea, că frecventa barul „da Baffo”, un local frecventat de Mirella și de prietena ei Sonia De Vito. Acesta a fost investigat iniţial, dar ulterior cazul său a fost abandonat. Comisia își propune, de asemenea, să clarifice conținutul unor conversații interceptate în anii 1990, când Bonarelli a fost chemat de anchetatori, și semnificația unor referințe conținute în acele conversații. Conform unor rapoarte recente, fostul jandarm a solicitat ca audierea sa să se desfășoare cu garanții speciale de confidențialitate, inclusiv în ceea ce privește fotografiile și înregistrările video ale intrării și ieșirii sale din Palazzo San Macuto. Se așteaptă ca audierea acestuia să fie reprogramată.