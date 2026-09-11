Clădirile se scufundă și se crapă într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa

Case colorate în Chelsea, Londra, UK. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Pe măsură ce temperaturile sufocante au lovit Londra în această vară, oamenii au început să observe lucruri ciudate la casele lor: au apărut brusc crăpături în zig-zag pe pereți, ușile au început să se blocheze, iar ferestrele s-au deformat, transmite CNN.

Căldura extremă aduce numeroase probleme unei țări care nu a fost construită pentru astfel de temperaturi: școlile se închid, șinele de cale ferată se deformează și - după cum se dovedește - casele se scufundă.

Londra, alături de alte zone din sud-estul Angliei, se află în epicentrul unei probleme legate de tasarea terenului, alimentată de vremea neobișnuit de caldă și uscată. Pe măsură ce valurile de căldură usucă solul orașului, terenul se deplasează și se contractă, trăgând clădirile în jos odată cu el.

„Tasarea terenului este unul dintre cele mai distructive pericole geologice din Marea Britanie în prezent”, a declarat un purtător de cuvânt al British Geological Survey (BGS). Iar experții avertizează că problema se va agrava pe măsură ce oamenii continuă să ardă combustibili fosili și să încălzească planeta.

Londra este construită pe argilă

Londra, asemenea multor regiuni din Marea Britanie, este construită pe argilă. Atunci când este umedă, aceasta se comportă ca un burete, absorbind apa și dilatându-se; în condiții calde și uscate, pierde apă și se contractă. Este un proces numit „shrink-swell” - contracție și dilatare - iar atunci când contracția are loc neuniform sub fundația unei clădiri, poate duce la tasarea terenului.

Orașul este deosebit de vulnerabil deoarece tipurile specifice de sol argilos pe care este construit conțin minerale expansive, foarte sensibile la schimbările de umiditate. În plus, Londra este în mod obișnuit expusă unora dintre cele mai ridicate temperaturi din țară.

Un factor important îl reprezintă copacii și plantele. Atunci când temperaturile cresc, rădăcinile lor pătrund mai adânc și se extind în căutarea apei pe care o extrag din sol, ajungând adesea la terenul mai umed de sub casele din apropiere. Astfel, solul se usucă și se contractă.

Proprietățile mai vechi tind să fie mai vulnerabile la tasare, adesea din cauza fundațiilor mai puțin adânci — iar mai mult de jumătate dintre locuințele din Londra au fost construite înainte de 1945.

100% dintre proprietăți s-ar putea confrunta cu un risc posibil sau probabil de tasare în 2030

În multe zone ale orașului, se estimează că 100% dintre proprietăți s-ar putea confrunta cu un risc posibil sau probabil de tasare în 2030, potrivit datelor companiei britanice de asigurări Aviva. Printre acestea se numără zone centrale precum Kensington, City of London și Westminster.

Însă problema este mult mai extinsă decât capitala. Atunci când expertul în tasarea terenului Bob Gibson a început să lucreze în domeniu, în urmă cu 40 de ani, problema era întâlnită în principal în Londra și sud-estul Angliei. „Dar, din cauza schimbărilor climatice, afectează acum și multe alte zone ale Marii Britanii”, a declarat Gibson, director al Building & Structural Consultants.

De fiecare dată când există o vară caldă și uscată, apare o „creștere bruscă” a cererilor de despăgubire pentru tasarea terenului, a spus Gibson. În 2025, când Marea Britanie a traversat o vară neobișnuit de fierbinte, industria asigurărilor a plătit un record de 415 milioane de dolari pentru despăgubiri asociate tasării terenului, cu 10% mai mult decât în 2024, potrivit datelor Association of British Insurers (ABI).

„Anul acesta se conturează ca fiind cel mai grav de până acum”

Recordul ar putea fi doborât în curând. „Anul acesta se conturează ca fiind cel mai grav de până acum, deoarece este al doilea an consecutiv de secetă în timpul verii, cu mai multe valuri de căldură”, a spus Gibson.

Asigurătorii au plătit peste 97 de milioane de dolari pentru cereri de despăgubire asociate tasării terenului în Marea Britanie în al doilea trimestru al anului 2026, iar valoarea medie a unei despăgubiri a atins un record de 27.000 de dolari, cu peste 2.700 de dolari mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit ABI.

„După vremea extrem de caldă și uscată pe care am avut-o în lunile iulie și august ale acestui an, este probabil să vedem mai multe cereri de despăgubire pentru tasare în următoarele luni”, a declarat Louise Clark, manager pentru politica generală de asigurări în cadrul ABI.

Un purtător de cuvânt al Aviva a declarat că firma a înregistrat deja o creștere a numărului de cereri de despăgubire în acest an și că aceasta va continua probabil „dacă nu vor exista precipitații semnificative”.

Tasarea terenului este uneori subtilă și se produce lent, însă poate provoca pagube considerabile și poate fi dificil de remediat.

Există două elemente care trebuie luate în calcul atunci când vorbim despre riscul de tasare, a explicat Brunella Balzano, lector principal în proiectare structurală la Cardiff University din Țara Galilor. Este vorba despre vulnerabilitatea clădirii și despre pericolul propriu-zis. În cazul tasării provocate de căldură, inginerii nu pot face nimic pentru a elimina pericolul. „Nu putem elimina schimbările climatice”, a spus Balzano.

Prin urmare, atenția se concentrează asupra clădirii. Intervențiile pot include îndepărtarea copacilor și a vegetației sau construirea unor bariere pentru a izola rădăcinile de fundațiile casei. În cazurile mai grave și mai costisitoare, se poate recurge la consolidarea fundației prin pomparea betonului sub aceasta.

„Este posibil ca, în viitorul apropiat, tasarea terenului să nu mai fie asigurată”

Pe măsură ce temperaturile continuă să crească, iar numărul cererilor de despăgubire pentru tasare crește, unii experți se tem că asigurătorii ar putea să nu mai dorească să își asume acest risc. „Cred că este posibil ca, în viitorul apropiat, tasarea terenului să nu mai fie asigurată”, a spus Balzano.

Numai în Londra, peste 26% dintre proprietăți ar putea fi afectate până în 2070 dacă încălzirea globală continuă aproximativ în ritmul actual, potrivit datelor BGS.

Oamenii întâmpină deja dificultăți în a obține asigurări în zonele cu risc ridicat, a spus Gibson. „Asigurătorii cresc enorm primele sau nu mai oferă la reînnoire acoperire pentru tasarea terenului”, a afirmat el. Acest lucru îi poate face pe oameni să se teamă să raporteze crăpăturile către asigurători, ceea ce, în anumite situații, ar putea duce la invalidarea poliței de asigurare, a adăugat el.

Tasarea terenului este rareori o problemă care pune viața în pericol. „Se află la graniță, între ceea ce este cu adevărat periculos și ceea ce poate fi ignorat pentru o vreme”, a spus Balzano. Nu este nici pe departe la fel de dramatică precum casele care se prăbușesc în ocean, sunt smulse de pe fundații de inundații sau sunt distruse complet de un incendiu de vegetație.

Dar nu este nici doar o neplăcere. Tasarea terenului poate provoca pagube majore, poate reduce valoarea locuințelor, le poate face dificil de vândut și poate genera costuri uriașe pentru reparații. Este încă o manifestare a problemelor tot mai apăsătoare și generatoare de anxietate pe care schimbările climatice le aduc în viața oamenilor.