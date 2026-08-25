BBC: „Hyde Park a ajuns să semene cu Serengeti, din savana africană”. Alertă la Londra din cauza secetei fără precedent

BBC: "Hyde Park a ajuns să semene cu Serengeti, din savana africană". Sursa foto: Profimedia

Hyde Park seamănă mai degrabă cu Serengeti, iar centura verde a devenit galbenă. Totuși, având în vedere că Londra are parte acum de ploi sporadice, înseamnă oare că am scăpat de secetă? Iar dacă nu, marea întrebare este: cât va mai dura aceasta? Londra este deosebit de vulnerabilă la secetă, întrucât găzduiește o populație foarte numeroasă într-o zonă care, în realitate, este foarte aridă. Experții descriu această situație drept un „deficit de apă” (sau stare de stres hidric), notează BBC.

Există mitul conform căruia Londra este un oraș ploios, însă capitala Angliei înregistrează mai puține precipitații decât multe alte orașe din Europa. Potrivit Met Office, valea Tamisei, Londra și coasta de nord a comitatului Kent primesc, în mod obișnuit, mai puțin de 650 mm de precipitații pe an. Prin comparație, Roma înregistrează până la 900 mm.

Experţii nu ştiu când se va încheia seceta

SES Water deservește zone din Surrey, Kent și sudul Londrei și este, în prezent, una dintre puținele companii de apă care nu a impus restricții privind utilizarea furtunurilor de grădină.

Daniel Kennedy, directorul de servicii de apă al companiei, afirmă că este imposibil de prevăzut când se va încheia seceta.

„Ne evaluăm situația în funcție de evoluțiile probabile, însă multe aspecte depind de vremea caldă și de perioada prelungită de secetă cu care ne-am confruntat.”

El spune că reprezentanții companiilor de apă „așteaptă cu nerăbdare sosirea ploii, deoarece aceasta ar mai ușura situația. Însă, până atunci, este foarte greu de spus cât va mai dura această stare de fapt.

Ne-am dori o perioadă cu precipitații constante pentru a ne putea reface rezervele de apă subterană și stocurile din lacurile de acumulare, astfel încât să dispunem de rezerve suficiente pentru anul viitor.”

Liz Stephens este profesor specializat în riscuri climatice și reziliență la Universitatea din Reading.

Ea consideră că ar putea dura luni de zile până la revenirea la normal, menționând că restricțiile anterioare privind utilizarea furtunurilor de grădină în anumite zone din sud-estul țării au fost ridicate abia „spre sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie”, în timp ce „restricțiile impuse de Thames Water au fost ridicate spre sfârșitul lunii noiembrie”.

„Totul depinde, într-adevăr, de cantitatea de precipitații. Dacă vom avea o toamnă și o iarnă secetoase, fără refacerea rezervelor de apă subterană și fără creșterea nivelului din lacurile de acumulare, ne-am putea confrunta cu restricții similare și vara viitoare”, afirmă ea.

Britanicii aşteaptă ploile

Potrivit lui Stephens, există chiar posibilitatea ca această secetă să nu se încheie în cursul acestui an.

„Dacă nu vom avea parte de cantitatea necesară de precipitații, vor apărea îngrijorări majore privind aprovizionarea cu apă pentru primăvara și vara viitoare. Probabil că ne-am putea aștepta, în acel caz, la noi restricții.

Seceta din 1976 a survenit, de asemenea, după o perioadă cu precipitații reduse în timpul iernii. Iar în acea vară, situația a impus instalarea unor puncte comune de distribuție a apei pe străzi”, explică ea.

Cea mai mare parte a apei consumate în capitală provine din acviferele de cretă din subsol. Procesul de refacere a acestor rezerve durează mult mai mult decât cel de umplere a lacurilor de acumulare.

Stephens subliniază, de asemenea, că, deși companiile de apă s-au pregătit probabil pentru o secetă prelungită, ele se confruntă acum și cu alte probleme.

„Este posibil să nu fi anticipat nivelul cererii pe care îl observăm în prezent în sud-estul țării – nu doar din cauza creșterii populației, ci și ca urmare a proliferării recente a centrelor de date și a consumului de apă pe care acestea îl generează.”

În prezent, nivelul apei din rezervoare este de aproximativ 70%, o valoare mai scăzută decât cea obișnuită pentru această perioadă a anului.

Martin Padley, directorul pentru gestionarea apei în cadrul companiei Thames Water, care a impus restricții privind utilizarea furtunurilor de grădină, declară că societatea le este recunoscătoare tuturor celor care au redus consumul de apă; totuși, având în vedere situația actuală, „le solicităm clienților să mențină acest comportament și să continue să consume doar cantitatea de apă strict necesară”.

„Mici schimbări, precum efectuarea unor dușuri mai scurte, închiderea robinetelor și evitarea utilizării apei în exterior pentru activități neesențiale, contribuie la reducerea presiunii asupra rețelei noastre, în timp ce echipele noastre lucrează non-stop pentru a identifica și repara eventualele scurgeri.”

Planul primarului: "Heat Ready London"

În prezent, aproximativ 20% din apă se pierde prin scurgeri. Thames Water afirmă că investește o sumă record de 21 de miliarde de lire sterline pentru remedierea acestora. Criticii susțin însă că măsura vine prea târziu și este insuficientă.

De asemenea, Thames Water a estimat că s-ar putea confrunta cu un deficit zilnic de peste un miliard de litri de apă până în anul 2050. Fondurile necesare pentru modernizări și pentru noi sisteme de alimentare cu apă vor fi considerabile.

Propunerile companiei includ un nou rezervor de acumulare în Oxfordshire și un proiect de reciclare a apei la Teddington, în vestul Londrei. Ambele inițiative s-au lovit de opoziție.

Pentru a face față cererii, Thames Water depune eforturi și pentru a reduce consumul zilnic de apă la 110 litri de persoană până în 2050, în condițiile în care consumul actual în regiune este de aproximativ 140 de litri de persoană.

Cu alte cuvinte, cu toții va trebui să consumăm mai puțină apă.

În contextul încălzirii climei, primarul Londrei a elaborat un plan privind valurile de căldură, numit „Heat Ready London”, care subliniază, de asemenea, importanța crucială a schimbării comportamentului.

Documentul precizează: „Pe lângă modernizarea infrastructurii, schimbările de comportament și ale modului de operare a sistemului sunt esențiale pentru a reduce presiunea asupra resurselor de apă.

Pentru a consolida securitatea aprovizionării cu apă pe termen lung, investițiile trebuie intensificate printr-o abordare integrată și bazată pe un portofoliu de măsuri, recunoscând faptul că nicio intervenție singulară nu poate soluționa în mod izolat provocările viitoare.

Un portofoliu echilibrat de măsuri, incluzând contoare inteligente, reducerea activă a pierderilor prin scurgeri, inițiative de eficientizare a consumului, reciclarea și reutilizarea apei, colectarea apei de ploaie și proiecte specifice de noi surse de aprovizionare, ar trebui implementat într-o manieră coordonată, pentru a asigura o reziliență și o adaptabilitate sporite la nivelul întregului sistem de apă.”

Experții afirmă că întregul sistem de apă necesită o regândire pentru a fi pregătit pentru viitor.

Cu siguranță, pe fondul încălzirii climei, aceasta nu va fi ultima interdicție privind utilizarea furtunurilor de grădină în Londra și în sud-estul Angliei.