Cum arată tramvaiul din Sevilla care a fost colantat cu peisaje din România. Darău: "Vrem să-i determinăm pe oameni să vină în România"

Cum arată tramvaiul din Sevilla care a fost colantat cu peisaje din România. Sursa foto: Irineu Darău

Un tramvai colantat integral cu imagini ale unor obiective şi peisaje turistice din România va circula, până la 1 noiembrie, prin centrul oraşului Sevilla, într-o campanie a Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT). Ministrul Irineu Darău a spus că "nu vrem doar să vorbim despre România, ci vrem să îi determinăm pe oameni să vină și să revină în România".

Potrivit sursei citate, campania outdoor "România inspira" se desfăşoară în perioada 5 octombrie - 1 noiembrie 2026, tramvaiul urmând să circule pe traseul Metrocentro.

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Conceptul vizual este construit în jurul a opt obiective şi peisaje reprezentative pentru turismul din România: Sarmizegetusa Regia, Masa Tăcerii, porţi tradiţionale din Bucovina, satul Biertan, Delta Dunării, Creasta Cocoşului din Maramureş, Castelul Peleş şi Transfăgărăşanul, notează sursa citată.

Imaginile afişate pe tramvai includ logo-ul turistic naţional şi un cod QR prin intermediul căruia poate fi accesată broşura de promovare a României în limba spaniolă.

De ce a fost iniţiată campania

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, consideră că România trebuie să îşi intensifice prezenţa pe pieţele externe.

"Este nevoie să fim prezenţi pe pieţele externe. Nu este suficient să avem locuri frumoase. Trebuie să le facem cunoscute şi să le dăm turiştilor motive să vină, să stea mai mult şi să descopere România. Campania din Sevilla este parte dintr-un efort mai larg de a fi prezenţi acolo unde se aleg destinaţiile", a declarat Irineu Darău, citat în comunicat.

În acest context, ministrul a subliniat şi necesitatea unor măsuri pentru stimularea turismului incoming.

"Pentru ca acest efort să aibă continuitate şi să dea rezultate, avem nevoie şi de instrumente de politică publică pentru incoming: de la reluarea primei acordate agenţiilor care aduc turişti în ţară până la înfiinţarea OMD-ului naţional", a adăugat ministrul.

Tramvaiul va circula prin zona centrală a Sevillei, pe ruta Metrocentro, care include Plaza Nueva, Avenida de la Constitucion, Puerta de Jerez şi bulevardul San Fernando.

Traseul trece prin apropierea unor obiective turistice precum Catedrala din Sevilla, Arhivele Indiilor şi Palatul Alcazar, precum şi prin zone comerciale, universitare şi culturale intens circulate.

Potrivit datelor furnizate de Promedios, 91% dintre locuitorii Sevillei se deplasează pe jos şi petrec, în medie, între una şi patru ore pe zi în spaţiul public, iar 82% declară că au observat şi reţinut publicitatea de pe mijloacele de transport public.

Pentru o campanie de patru săptămâni, colantarea integrală a unui tramvai este estimată să genereze aproximativ 71,7 milioane de expuneri publicitare în rândul populaţiei cu vârsta de peste 16 ani.

Spaniolii, pe locul 8 în topul turiştilor din România

Spania se află pe locul 8 în topul ţărilor emiţătoare de turişti pentru România şi reprezintă o piaţă prioritară pentru promovarea destinaţiei turistice româneşti.

Promovarea României pe piaţa spaniolă va continua, în această toamnă, la târgul internaţional de turism IBTM Barcelona - Incentives, Business Travel & Meetings. MEDAT va participa cu stand naţional, alături de 20 de operatori economici şi alte opt asociaţii şi federaţii profesionale, organizaţii de management al destinaţiei şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

"Rumania inspira" este a doua campanie de promovare turistică a României organizată în Sevilla. În 2022, România a fost promovată în spaţiul urban al oraşului prin 12 panouri stradale cu imagini de promovare şi cinci panouri digitale cu materiale video, în cadrul unei acţiuni derulate împreună cu Consulatul General al României la Sevilla, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Primăriei din Sevilla.