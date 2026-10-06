National Geographic: România, printre cele mai frumoase destinaţii de vacanţă din lume, în octombrie 2026. Cum au descris Transilvania

National Geographic: România, printre cele mai frumoase destinaţii de vacanţă din lume, în octombrie 2026. Foto: Getty Images

Revista National Geographic a întocmit un top al celor mai frumoase destinaţii de vacanţă din lume, în octombrie 2026. România a fost inclusă pe locul 6 în acest clasament. Ţara noastră este recomandată pentru excursii rutiere cu specific cultural. Au fost remarcate peisajele superbe de pe Transfăgărăşan şi din Transilvania, în general. Locul 1 în acest top îl ocupă oraşul New York.

"Octombrie este ultima lună în care Transfăgărășanul, o șosea de aproximativ 90 km care șerpuiește printre culmile și văile Carpaților Meridionali, este complet deschis vizitatorilor (în restul anului, acesta rămâne la discreția oilor și a urșilor bruni). Peisajul este spectaculos toamna, când natura se îmbracă în nuanțe de chihlimbar", a notat sursa amintită.

"Transilvania este destinația ideală"

"Pentru cei care doresc să pătrundă cu adevărat în istoria și cultura pline de mister ale României, Transilvania este destinația ideală. Puteți călca pe urmele Contelui Dracula vizitând celebrul Castel Bran, supranumit „Castelul lui Dracula” datorită asemănării sale cu reședința vampirului transilvănean din ficțiune, înainte de a merge în orașul vecin, Brașov, pentru a vedea Biserica Neagră, un monument în stil gotic.

O altă opțiune este să urmați traseul Transfăgărășanului spre estul țării pentru o plimbare prin Pădurea Hoia-Baciu, renumită pentru potecile sale accidentate, copacii cu forme neobișnuite și legendele despre fenomene paranormale", se mai arată în descrierea zonei.

Au recomandat kurtos-ul

La capitolul culinar, editorii revistei au recomandat kurtos-ul:

"Kürtőskalács (sau „colacul secuiesc”) este o delicatesă ce trebuie neapărat încercată. Deși este disponibil tot timpul anului, gustul său este cu adevărat savuros în după-amiezele răcoroase de toamnă. Acestea pot fi cumpărate de la tarabele cu mâncare stradală sau de la rulotele amplasate în apropierea principalelor atracții turistice".

New York City, locul 1 în top

În clasamentul publicat de National Geographic, oraşul american New York este prima destinaţie de vacanţă recomandată în octombrie 2026.

"Fie că admiri frunzișul auriu din Central Park, savurezi o cafea cu aromă de dovleac și mirodenii sau îți petreci după-amiezele într-o atmosferă уютна (confortabilă) în interior, toamna este momentul perfect pentru a descoperi New York-ul dintr-o perspectivă nouă. Este perioada ideală pentru a profita de prețuri mai mici și de o multitudine de evenimente unice.

„Off-Broadway Week” (5-18 octombrie) oferă bilete de tipul „două la preț de unul” pentru numeroase spectacole și piese de teatru, inclusiv pentru comedia polițistă de mare succes *The Play That Goes Wrong*. Totodată, călătorii curioși pot arunca o privire în spatele ușilor închise în timpul evenimentului anual „Open House New York Weekend” (16-18 octombrie).

Cu această ocazie, 300 de locații din oraș, de obicei inaccesibile publicului, organizează tururi și activități. Printre participanții din anii precedenți s-au numărat grădinile de pe acoperișul Rockefeller Center, laboratorul „River Project Wetlab” din Hudson River Park și Muzeul Semnelor din New York (New York Sign Museum).

Pentru seri pline de strălucire și divertisment, poți alege „New York Burlesque Festival” (2-4 octombrie), unde spectatorii se pot bucura de spectacole de drag și cabaret", se arată în descrierea metropolei din SUA.

Iată top 6 cele mai frumoase destinaţii de vacanţă pentru octombrie 2026: