Seceta începe să provoace crize de combustibil în Europa. Barjele nu mai pot ajunge în multe porturi de pe Rin

2 minute de citit Publicat la 18:44 20 Aug 2026 Modificat la 18:50 20 Aug 2026

Rinul ar putea deveni în curând imposibil de navigat pe anumite porțiuni din Germania. Foto: Getty Images

Primele probleme de aprovizionare cu combustibil încep să apară în Europa după ce seceta a coborât râurile la niveluri excepțional de mici și a blocat o parte din transportul fluvial. În Alsacia au fost deja semnalate penurii locale, iar autoritățile franceze au permis în mod excepțional circulația cisternelor duminica. Situația este critică mai ales pe Rin, unde nivelul apei este atât de scăzut încât barjele nu mai pot ajunge în multe porturi.

Deşi situaţia din Franţa şi Belgia pare aproape normală, ea este critică în Germania, în special pe Rin, inima sistemului fluvial european.

„Situaţia este fără precedent. Majoritatea porturilor fluviale de-a lungul Rinului nu mai sunt accesibile cu barja”, a declarat miercuri gigantul danez al transportului maritim Maersk. „La Kaub, principalul punct de trecere a Rinului, indicatorul de referinţă a scăzut la aproximativ 6 centimetri pe 14 august, sub recordul anterior de 25 de centimetri înregistrat în 2018", subliniază Asociaţia Europeană pentru Expediţii, Transport, Logistică şi Servicii Vamale (CLECAT), potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Seceta din 2026 a început mult mai devreme decât episoadele din 2003, 2018 sau 2022.

Efectele se resimt până la Rotterdam, un port important din Olanda, iar condiţiile sunt „severe pe anumite secţiuni ale Dunării, în special în Serbia, Ungaria şi România”, adaugă CLECAT.

Pentru operatorii logistici, provocarea este de a jongla cu transportul feroviar şi rutier de marfă pentru a atenua presiunea.

Însă capacităţile de transport feroviar şi rutier sunt limitate. O singură barjă necesită „între 100 şi 200 de camioane”, estimează Jean-Laurent Kistler, şeful departamentului de dezvoltare de la VNF Strasbourg.

Situaţia dificilă afectează în special produsele transportate în vrac, care sunt dificil de transferat în containere: substanţe chimice, hidrocarburi, materiale de construcţii şi cereale.

Au apărut primele penurii locale de combustibil

O penurie de combustibil a început să afecteze Alsacia în jurul datei de 15 august. Ca răspuns, prefectura a autorizat în mod excepţional ca cisternele să opereze duminica în regiunea Grand Est.

O relaxare similară a reglementărilor privind transportul rutier a fost implementată în Germania, unde "multe industrii, în special companii chimice, sunt situate de-a lungul Rinului", explică Alexandre Charpentier, partener şi specialist în transporturi la Roland Berger. Unele companii au anunţat deja întreruperi ale lanţului de aprovizionare.

Pentru moment însă, principalii actori intervievaţi nu vorbesc de vreun risc de penurie, ci mai degrabă „întârzieri şi costuri suplimentare”.

„Navele trebuie să navigheze cu încărcături mai mici decât de obicei pentru a-şi reduce pescajul. Cu costurile fixe care rămân aceleaşi, acest lucru duce la costuri unitare suplimentare foarte semnificative”, concluzionează Alexandre Charpentier.

Încărcarea cu marfă a navelor de pe Rin a scăzut de la o medie de 1.500 de tone, până la 400 de tone în august, potrivit VNF Strasbourg.

Aceste costuri suplimentare sunt transferate de operatorii care aplică „suprataxe pentru nivel scăzut de apă”, care sunt crescute treptat în funcţie de nivelul apei.

În ultimele zile, suprataxa a urcat la peste o mie de euro pe container în cele mai aglomerate locaţii, cum ar fi Kaub şi Koln, conform tarifelor Contargo.

„Se poate dubla rapid pentru containere” şi „poate fi o creştere chiar mai drastică pentru mărfurile vrac”, explică Pierre Cossart, director la Sogestran Logistics.

Potrivit asociaţiei europene de transport de mărfuri, aceste creşteri de costuri ar putea fi transmise mai departe pe lanţul de aprovizionare, deoarece transportul reprezintă o componentă semnificativă a preţului mărfurilor vrac.

Deşi spune că este prea devreme pentru a prognoza o creştere a preţurilor pentru consumatori, Alexandre Charpentier subliniază că aceste costuri sunt „dificil de absorbit” în întregime.