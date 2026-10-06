„Nu există o cheie a succesului”. Lecția antreprenorilor la Intelligent Money Academy: „Niciodată nu poți să reușești de unul singur”

Intelligent Money Academy, proiect Antena 3 CNN realizat în parteneriat cu IMM România. Foto: Antena 3 CNN

Nu există o cheie a succesului și nici o baghetă magică în afaceri, iar cine crede că poate reuși de unul singur greșește din start. Este lecția pe care antreprenorii din Suceava au primit-o la Intelligent Money Academy, un proiect organizat de Antena 3 CNN și IMM România, direct de la oameni care au construit performanța în domenii total diferite.

Toți au ajuns la aceeași concluzie: greșelile se pot repara, dar fără oamenii potriviți alături, nicio afacere nu poate crește.

La Intelligent Money Academy, proiectul Antena 3 CNN realizat în parteneriat cu IMM România, antreprenorii din Suceava au venit să afle cum își pot finanța, proteja și dezvolta firmele. Unele dintre cele mai valoroase sfaturi au venit însă din experiența celor care au trecut deja prin astfel de situații. Nu există o rețetă universală pentru o afacere de succes.

„O cheie a succesului nu există, să zicem că am scos o cheie de undeva, o baghetă magică și deja eu am succes. La început, eu credeam că voi face un business doar pentru Vatra Dornei. A fost o greșeală fatală. De ce? Fiindcă nu te poți dezvolta într-o localitate mică și să ai impresia că vei crește. Fără oameni alături de tine, oameni importanți, oameni care înțeleg filozofia de funcționare a unei companii, nu te poți dezvolta. Tu, ca antreprenor, ești o piesă în tot angrenajul ăsta. Și așa ne-am dus în șapte județe și ne-am dezvoltat și, în momentul de față, avem o echipă de aproape 700 de oameni, din care peste 240 de doctori”, a explicat Roman Boca, fondator Dorna Medical.

Aceeași concluzie vine și dintr-o lume complet diferită. Ideile bune pot deschide drumul, dar echipa este cea care face diferența.

„Eu vin dintr-un sport de rezistență și, chiar dacă este un sport individual, el se practică în echipă. Și sportul m-a ajutat, prin ceea ce am învățat atunci când am făcut performanță, să aplic după ce m-am retras din activitatea de performanță, și anume în administrația sportivă. Niciodată nu poți să reușești de unul singur, oricât de talentat și oricât de bun ai fi. Trebuie să ai o echipă, să ai niște oameni lângă tine, pe care să te bazezi și cu care să mergi la drum, care să gândească la fel ca tine, care să își dorească la fel ca tine, care să nu te tragă înapoi, ci tot timpul să poți să faci pași înainte”, a spus și Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.

Prin fiecare ediție, Intelligent Money Academy își propune să aducă împreună comunitatea antreprenorială locală, experți și reprezentanți ai mediului instituțional și privat, într-un context în care accesul la informații relevante și capacitatea de adaptare sunt esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a companiilor.