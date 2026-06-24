Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: Temperaturile ar urma să depăşească recordurile istorice anterioare. Sute de şcoli sunt închise

1 minut de citit Publicat la 09:57 24 Iun 2026 Modificat la 09:58 24 Iun 2026

Temperaturile ar putea depăși recordurile istorice anterioare / sursă foto: Getty Images

Marea Britanie se pregătește pentru un val de căldură extremă, după ce meteorologii au emis un rar cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni. Temperaturile ar putea depăși recordurile istorice anterioare, iar în unele zone sunt așteptate valori de peste 40 de grade Celsius.

Din cauza valului de căldură extremă, autoritățile au decis să închide sute de școli, fie să scurteze programul și să îi trimită pe elevi acasă mai devreme, scrie SkyNews.

De asemenea, autoritățile i-au îndemnat pe oameni să evite deplasările în următoarele două zile şi i-au avertizat pe cei care urmează să călătorească să se „pregătească pentru o călătorie perturbată”.

De altfel, Eurostar a anulat patru trenuri care circulă între Londra și Paris în următoarele două zile din cauza „condițiilor meteorologice nefavorabile preconizate”.

Temperaturile ar putea depăși 40 de grade

Potrivit meteorologilor, temperaturile vor depăși frecvent 35 de grade Celsius şi, în unele locuri, se poate ajunge la peste 40 de grade. Valul de căldură extremă ar urma să depăşească recordul istoric de temperatură pentru luna iunie, care a atins 35,6 în Hampshire în 1976.

Purtătorul de cuvânt al Met Office, Grahame Madge, afirmă că se preconizează o temperatură maximă de 39 °C joi, cel mai probabil în Londra sau în sud-estul ţării.

„Este posibil să înregistrăm temperaturi mai mari de 39 °C dacă valorile finale se vor situa la limita superioară a intervalului nostru restrâns”, a declarat Grahame Madge.

Cea mai ridicată temperatură de marţi a fost înregistrată la 34,6 °C în Wisley, Surrey.

Codul roșu de caniculă este valabil pentru regiunile:

• East Midlands

• Estul Angliei

• Londra şi sud-estul Angliei

• Sud-vestul Angliei

• Ţara Galilor

• West Midlands

Codul portocaliu de caniculă este valabil pentru:

• East Midlands

• Estul Angliei

• Londra şi sud-estul Angliei

• Nord-vestul Angliei

• Sud-vestul Angliei

• Ţara Galilor

• West Midlands

• Yorkshire şi Humber

Avertizarea meteo de nivel maxim va intra în vigoare miercuri dimineață și va rămâne valabilă și joi.