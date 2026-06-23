Cod roșu de căldură extremă în Spania, Franța și alte țări din Europa: Englezii vor îndura cea mai fierbinte zi de iunie din istorie

Turiștii se răcoresc lângă un ventilator, în centrul Romei, Italia, 22 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Un val de caniculă fără precedent afectează vestul și centrul Europei, determinând autoritățile din mai multe țări să emită alerte de nivel maxim și să adopte măsuri de urgență pentru protejarea populației. Spania, Franța, Italia, Germania, Elveția și Luxemburg au instituit avertizări meteo cod roșu de căldură, în timp ce Marea Britanie se pregătește pentru ceea ce ar putea deveni cea mai fierbinte zi de iunie înregistrată vreodată.

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, temperaturile ar putea depăși marți pragul de 35°C, apropiindu-se de recordul lunar de 35,6°C stabilit în 1976. Specialiștii avertizează că temperaturile vor continua să crească în următoarele zile, existând posibilitatea atingerii valorii de 40°C, cu mai puțin de un grad sub recordul absolut înregistrat în Regatul Unit, potrivit BBC.

Pentru miercuri și joi, autoritățile britanice au emis o rară alertă roșie de caniculă pentru anumite regiuni din Anglia și Țara Galilor, avertizând asupra unor riscuri majore pentru sănătate, dar și asupra posibilelor perturbări ale rețelelor de energie și transport.

Network Rail le-a cerut pasagerilor să călătorească spre, dinspre sau în interiorul zonelor aflate sub avertizări de căldură extremă, miercuri și joi, doar dacă este „absolut necesar”. Compania avertizează că temperaturile extreme pot avea un impact semnificativ asupra infrastructurii feroviare și asupra circulației trenurilor.

Inundații severe în Londra, pe timpul nopții

Brigada de Pompieri din Londra (LFB) a primit aproximativ 400 de apeluri de la miezul nopții, după ce o serie de furtuni puternice au lovit capitala britanică.

Pompierii din întreaga metropolă au intervenit la numeroase solicitări legate de inundații și la cel puțin două incendii izbucnite la locuințe, despre care se presupune că au fost provocate de fulgere.

Mai multe zone au fost afectate de inundații rapide, inclusiv drumuri, iar șoferii au fost sfătuiți să nu traverseze porțiunile acoperite de apă și să circule cu prudență sporită.

Comisarul adjunct al LFB, Pat Goulbourne, a declarat: „Deși cea mai mare parte a ploilor pare să fi trecut, continuăm să gestionăm apelurile rămase, în timp ce primim noi solicitări pe măsură ce londonezii se trezesc.”

Cod roșu de caniculă și temperaturi de 42 de grade în Franța: Trei adulți și doi copii au murit

Situația este și mai gravă în alte zone ale Europei. În Franța, temperaturile au ajuns local la 42°C, iar peste jumătate dintre regiunile țării se află sub cele mai severe avertizări meteorologice.

Aproape 850 de școli au fost închise din cauza căldurii extreme.

Tot în sudul Franței, la Carpentras, doi copii de doi și patru ani au fost găsiți morți într-un autoturism al familiei, tragedia fiind asociată cu temperaturile excepțional de ridicate.

Trei seniori, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, au murit pe parcursul weekendului trecut în regiunea Bordeaux din cauza unor probleme de sănătate provocate de actualul val de căldură din Franța, a anunțat duminică seară, la postul France TV, o reprezentantă a administrației locale, Sophie Brocas.

Condiții meteo severe în Spania

În Spania, agenția meteorologică Aemet avertizează că temperaturile vor rămâne „extrem de ridicate”, cu valori cuprinse între cinci și zece grade peste media obișnuită pentru această perioadă.

Ministerul Muncii de la Madrid a anunțat că verifică respectarea legislației care permite angajaților să își reducă sau adapteze programul de lucru atunci când sunt emise alerte meteorologice portocalii sau roșii. De asemenea, lucrătorii pot beneficia de până la patru zile de concediu plătit dacă nu pot ajunge la serviciu din cauza condițiilor meteorologice severe.

Puii de pasăre preferă să sară din cuiburile de pe acoperișuri și să moară, din cauza temperaturilor insuportabile

Valul de căldură afectează și fauna sălbatică. Adăposturile pentru animale din nordul Europei se confruntă cu un aflux neobișnuit de exemplare afectate de temperaturile extreme.

Romain de Jaegere, biolog și fondator al Centrului pentru Reabilitarea Animalelor Sălbatice (CREAVES) din Temploux, Belgia, a declarat că păsări precum lăstunii, rândunicile, vrăbiile și graurii sunt printre cele mai afectate, potrivit Agerpres.

„Temperaturile de pe acoperișuri pot ajunge la 50 sau chiar 60 de grade Celsius. Puii preferă să sară din cuib și să moară decât să se coacă literalmente în interiorul acestuia”, a explicat specialistul. Potrivit acestuia, centrul a primit peste 150 de animale în numai trei zile.

Meteorologii avertizează că episodul de caniculă va continua în mare parte a Europei în zilele următoare, iar autoritățile îndeamnă populația să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să respecte recomandările de siguranță emise la nivel local.