Cod roșu de caniculă în jumătate din Franța, sunt așteptate temperaturi istorice. Măsură fără precedent luată la evenimentele publice

Cod roșu de caniculă în jumătate din Franța, sunt așteptate temperaturi istorice. Măsură fără precedent luată la evenimentele publice. FOTO: Profimedia Images

Franța a emis avertismente cod roșu de caniculă pentru aproximativ jumătate din țară, inclusiv pentru Paris, în condițiile în care domul de căldură ar putea împinge temperaturile aproape de niveluri record. Duminică, în orașul Bordeaux, din sud-vestul Franței, temperaturile au ajuns la 40 de grade Celsius, scrie BBC. Autoritățile franceze au interzis consumul de alcool în spațiile publice în timpul Fête de la Musique, festivalul național de muzică organizat anual, care atrage milioane de oameni pe străzile din întreaga țară.

"Pentru toate evenimentele organizate de stat și de instituțiile sale, au fost transmise instrucțiuni să nu fie oferit alcool", a anunțat biroul premierului Sébastien Lecornu.

Guvernul a explicat că limitarea consumului de alcool are scopul de "a proteja serviciile de urgență și sistemul medical și de a permite personalului medical să se concentreze pe îngrijirea celor mai vulnerabili".

Temperaturile ar urma să atingă vârful luni, iar autoritățile au avertizat că acestea s-ar putea apropia de maxime istorice. Alerta roșie acoperă o mare parte din vestul și centrul Franței, în timp ce multe alte regiuni se află sub alertă portocalie.

Aproape 850 de școli urmează să rămână închise luni, iar alte 1.500 le vor permite elevilor să plece mai devreme.

Creșterea temperaturilor este provocată de aerul fierbinte care se deplasează spre nord dinspre Deșertul Sahara. Acesta menține, la rândul său, o masă de aer cald deasupra Europei de Vest și Centrale.

Autoritățile italiene au emis alerte roșii pentru opt orașe, valabile duminică, inclusiv Bologna, Florența, Milano și Torino. Și agenția meteorologică din Spania a emis alerte roșii și portocalii în mai multe regiuni și a avertizat că temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade în zone întinse ale țării.

Valul de căldură se intensifică de mai multe zile și a afectat deja unele servicii publice din Franța, ducând inclusiv la anularea a zeci de trenuri.

Serviciul meteorologic francez Météo-France a transmis că este "incert" cât va dura acest val de caniculă, despre care se estimează că afectează aproximativ trei sferturi din populație. Pentru a-i ajuta pe parizieni și pe turiști să facă față căldurii, autoritățile vor ține parcurile și grădinile din capitala Franței deschise pe timpul nopții.

Fête de la Musique are o tradiție de peste 40 de ani și este organizată întotdeauna în ziua solstițiului de vară.

Anul trecut, aproximativ două milioane de oameni au participat la evenimentele organizate la Paris.