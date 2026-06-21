Începe primul val de căldură al verii: Franța interzice alcoolul pe cod roșu de caniculă. Spania așteaptă temperaturi record

Cele mai grave avertismente de val de căldură au fost emise pentru 35 dintre departamentele Franței. Foto: Getty Images

Franța se confruntă cu un val de căldură extremă care a plasat 35 de departamente sub alertă meteo maximă, autoritățile luând măsuri fără precedent înaintea celebrului festival național de muzică Fête de la Musique. În contextul în care temperaturile sunt așteptate să urce până la 41°C, guvernul a interzis consumul de alcool la evenimentele organizate de stat și a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu noi recorduri istorice de temperatură în următoarele zile, potrivit BBC.

Sărbătorile anuale Fête de la Musique atrag milioane de oameni în stradă, dar, având în vedere că cele mai grave avertismente de val de căldură au fost emise pentru 35 dintre departamentele Franței, guvernul a interzis consumul de alcool în locurile publice afectate de caniculă.

„Pentru toate evenimentele organizate de stat și agențiile sale, au fost date instrucțiuni de a nu oferi alcool”, a declarat biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu.

Duminică, se așteaptă temperaturi de 39°C-40°C din sud-vest, prin regiunea pariziană până în Burgundia, unele zone putând ajunge la 41°C. Temperaturile au fost prognozate să atingă un vârf luni, iar autoritățile au avertizat că acestea ar putea atinge maxime istorice.

Guvernul a solicitat limite privind consumul de alcool „pentru a păstra serviciile de urgență și asistență medicală și pentru a permite personalului medical să se concentreze pe îngrijirea celor mai vulnerabili”.

Serviciul meteo francez, Météo-France, a declarat că este „incert” cât va dura valul de căldură, despre care se estimează că va afecta aproximativ trei sferturi din populație. Pentru a-i ajuta pe parizieni și turiști să facă față căldurii, autoritățile mențin parcurile și grădinile din capitala franceză deschise pe tot parcursul nopții.

Fête de la Musique are loc de peste 40 de ani și are loc întotdeauna la solstițiul de vară. Anul trecut, aproximativ două milioane de oameni au participat la evenimentele din Paris.

Primul val de căldură în Spania

Duminica aceasta marchează începutul primului val de căldură al verii și în Spania, după o lună iunie deja neobișnuit de caldă, potrivit El Pais.

Episodul vine pe fondul unei luni deja caniculare în mare parte din Europa. Totuși, ceea ce urmează în zilele următoare va fi mult mai intens, meteorologii avertizând că se apropie temperaturi record.

José Ángel Núñez, meteorolog al Agenției Meteorologice de Stat din Spania (Aemet), afirmă că prognozele indică „cele mai călduroase zile de iunie din cel puțin 1950”, anul de la care există date istorice complete ale instituției.

Valul de căldură este așteptat să persiste pe parcursul unei mari părți a săptămânii. „Temperaturile vor începe să scadă dinspre joi, însă răcirea va fi mai pronunțată în vestul țării și pe coasta cantabrică decât în zona Mediteranei”, explică Núñez.

Fenomenul nu va afecta doar Spania continentală și Insulele Baleare, în timp ce Insulele Canare vor rămâne în afara zonei de impact.

Temperaturile extreme vor cuprinde și o mare parte din sudul și vestul Europei, cu efecte deosebit de puternice în Franța, unde, încă de la finalul lunii mai, autoritățile au fost criticate pentru lipsa de pregătire în fața episoadelor de caniculă.

Valurile de căldură apar tot mai devreme în calendar, un fenomen asociat schimbărilor climatice. În urmă cu doar 25 de ani, un episod de caniculă în luna iunie, precum cel actual sau cel de anul trecut, era considerat rar. Potrivit datelor Aemet, între 1975 și 2000 au fost înregistrate doar două valuri de căldură în iunie în Spania continentală. Între 2000 și 2025, numărul acestora a crescut la zece.

Valurile de căldură reprezintă însă doar partea cea mai vizibilă a problemei. În spatele lor se află o planetă aflată într-un proces continuu de încălzire. Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, rezumă situația astfel:

„Cei mai călduroși 11 ani înregistrați la nivel global au fost ultimii 11 ani. Aceasta nu este o simplă anomalie statistică.” Potrivit specialistului, tendința confirmă impactul încălzirii globale provocate de activitatea umană.

Și România se confruntă cu caniculă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizările de tip cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile în mai multe regiuni ale țării până la începutul săptămânii viitoare.