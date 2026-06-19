Primele coduri galbene de caniculă din 2026: Temperaturile urcă la 36 de grade în weekend. HĂRȚILE județelor afectate

1 minut de citit Publicat la 10:03 19 Iun 2026 Modificat la 10:17 19 Iun 2026

Temperaturile urcă până la 36 de grade / Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, primele avertizări de caniculă din acest an. De sâmbătă intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în 14 județe din vestul țării, urmând ca duminică acesta să se extindă.

Primele avertizări de caniculă din 2026

Interval de valabilitate: 19 iunie, ora 10 – 22 iunie, ora 21

Fenomene vizate: vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic

Zone afectate: conform textului

Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă.

Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24...25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34...36 de grade.

Cod galben de caniculă - sâmbătă

Interval de valabilitate: 20 iunie, intervalul orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate

Zone afectate: conform textului și hărții

Sâmbătă (20 iunie) în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

Cod galben de caniculă - duminică

Interval de valabilitate: 21 iunie, intervalul orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat

Zone afectate: conform textului și hărții

Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.