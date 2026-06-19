Vin temperaturile de foc: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM a emis prognoza până pe 20 iulie

<1 minut de citit Publicat la 08:58 19 Iun 2026 Modificat la 09:00 19 Iun 2026

ANM a emis prognoza până pe 20 iulie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 iunie - 20 iulie. Se anunță caniculă iar ploile vor lipsi.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele intracarpatice.