România sub cod galben de caniculă: Valul de căldură se extinde și se intensifică în 15 județe. Harta regiunilor afectate

Meteorologii anunță căldură excesivă sâmbătă în 15 județe, cu cod galben și maxime de până la 34°C. Foto: Agerpres

Meteorologii anunță căldură excesivă sâmbătă în 15 județe, cu cod galben și maxime de până la 34°C. De duminică, valul de căldură se extinde și se intensifică, cu temperaturi ce pot ajunge la 36°C.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizările de tip cod galben de caniculă și disconfort termic, valabile în mai multe regiuni ale țării până la începutul săptămânii viitoare. Potrivit meteorologilor, în intervalul 20–23 iunie, vremea va rămâne călduroasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi ce vor urca frecvent până la 34–36 de grade în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă și indicele temperatură-umezeală va atinge sau depăși pragul critic.

Avertizarea cod galben vizează sâmbătă judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiş și Dolj.

Potrivit meteorologilor, duminică și luni (21, 22 iunie) în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, iar

marți (23 iunie) cu precădere în sud, centru și nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Zonele afectate de valul de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, valabilă sâmbătă, 20 iunie, între orele 12:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor, în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și în sud-vestul Olteniei, se vor înregistra valori termice peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Câmpia de Vest, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități, ceea ce indică un nivel ridicat de disconfort termic.

O atenționare de cod galben de caniculă este valabil și pentru duminică, 21 iunie, între orele 12:00 și 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Potrivit meteorologilor, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei, precum și în sud-vestul Munteniei, se vor înregistra valori termice peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 31 și 36 de grade Celsius. În vest și sud-vest, local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și chiar depăși ușor pragul critic de 80 de unități, semnalând un nivel ridicat de disconfort termic.

Avertizarea cod galben va fi valabilă pentru judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiş şi Vâlcea.

Atenționarea de cod galben a fost emisă și pentru ziua de luni, 22 iunie, valabilă între orele 12:00 și 21:00, vizând temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Potrivit meteorologilor, în Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, se vor înregistra valori termice peste media perioadei, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, cele mai ridicate fiind în Crișana. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și, local, va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.