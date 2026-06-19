Franța amână probele de Bacalaureat din cauza caniculei: Mii de elevi afectați. Este o premieră națională

Franța amână probele de Bacalaureat din cauza caniculei. Foto: Hepta

Probele orale ale bacalaureatului au fost amânate în mai multe centre de examen din vestul Franței, din cauza temperaturilor foarte ridicate. Este pentru prima dată când un examen de bacalaureat este reprogramat în Franța din cauza caniculei, scriu Le Figaro și France Info.

Decizia a fost luată de reactoratul din Poitiers, unde probele orale programate luni și marți după-amiază vor fi decalate cu o săptămână. Măsura îi vizează pe aproximativ 4.500 de elevi din 84 de unități de învățământ.

Elevii au fost anunțați joi de școli, iar autoritățile spun că amânarea a fost decisă pentru ca examenele să se desfășoare în condiții suportabile, atât pentru candidați, cât și pentru profesori.

Ministerul Educației din Franța a permis ca probele orale ale bacalaureatului și oralul de franceză, programate în perioada următoare, să poată fi amânate local „cu câteva ore sau cu câteva zile”, acolo unde căldura din centrele de examen devine prea greu de suportat.

„Dacă temperatura dintr-un centru de examen este prea ridicată, vom permite la nivel local decalarea cu câteva ore sau cu câteva zile a probelor care se desfășoară după-amiaza, în clădirile prea calde”, a explicat ministrul Educației, Édouard Geffray, după o reuniune interministerială dedicată valului de căldură.

Oficialul francez a spus că scopul este asigurarea unor condiții decente nu doar pentru elevi, ci și pentru personalul care susține organizarea examenelor. Profesorii pot petrece șase-șapte ore pe zi în sălile de examen pentru probele orale.

Probele scrise ale bacalaureatului, începute luni cu filosofia și continuate cu probele de specialitate, au fost programate dimineața, tocmai pentru a evita orele cu temperaturi foarte ridicate.

Ministerul Educației a precizat că amânarea examenelor sau închiderea unor școli trebuie să rămână soluții de ultimă instanță. Totuși, autoritățile au anunțat că pot fi adaptate programul, orele de primire a elevilor și modul de funcționare al unităților de învățământ, în funcție de situația din fiecare zonă.

Franța se confruntă cu primul val important de căldură al anului. Autoritățile au activat măsurile de vigilență pentru școli, sănătate publică, calitatea aerului, rezervele de apă și riscul de incendii de vegetație. Anul trecut, peste 2.000 de școli au fost închise în Franța în timpul unui val de caniculă produs cu puțin timp înaintea vacanței de vară.