Tragedie în Franța, aflată sub cod roșu de căldură: Doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți în mașina familiei

Pompierii francezi au spus că au găsit doi copii în stop cardiac într-un autoturism aflat într-o parcare. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Doi copii, în vârstă de patru și doi ani, au fost găsiți morți în mașina familiei lor în sud-estul Franței, a declarat procurorul local, în timp ce o mare parte din vestul Europei se confruntă cu un val de căldură extrem de puternic, care este prognozat să doboare recorduri absolute de temperatură, relatează The Guardian. Un nou cod roșu de caniculă, valabil marți, a fost emis în Franța de meteorologi.

În prezent, Franţa traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din istorie. Tragedia a avut loc într-o zonă rezidențială din sudul ţării, iar pompierii au anunţat că au descoperit "doi copii în stop cardio-respirator", după ce au primit un apel în jurul orei 13:20, informează AFP și Agerpres.

"Cauzele decesului nu au fost încă stabilite, dar ipoteza caniculei este cea luată în calcul cu prioritate", a spus Hélène Mourges, procurorul din orașul Carpentras, unde temperatura era așteptată să depășească 39 de grade Celsius, luni după-amiază, potrivit The Guardian.

Mama celor doi copii a fost preluată de serviciile de urgenţă şi nu a fost încă audiată, a mai adăugat Mourges în timpul declaraţiilor.

Decesele celor doi copii vin după cele a altor trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, care au murit în apropiere de Bordeaux în timpul weekendului, din cauza unor probleme de sănătate provocate de temperaturile extreme, a declarat un oficial.

Cel puţin 13 persoane s-au înecat în weekendul trecut în Franţa, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

Autoritățile franceze au plasat luni jumătate din țară – 49 din cele 96 de departamente continentale ale țării – sub incidenţa unui cod roşu de caniculă, nivelul maxim de alertă, stabilindu-se astfel un record, îndemnând 35 de milioane de oameni să dea dovadă de "vigilență absolută", să evite eforturile intense și să stea departe de soarele direct.

Institutul Météo-France a prognozat că luni va fi "cea mai caldă zi măsurată vreodată de meteorologi în Franţa, dintre toate lunile anului".

Marţi, alte șase departamente din Franţa vor vizate de un cod roşu de caniculă, în timp ce alte 35 se vor afla sub o avertizare de cod portocaliu de caniculă.

"Temperaturi foarte ridicate se instalează pe termen lung în toată țara", a declarat Serviciul meteorologic național Météo-France.

În total, peste 90% din populaţia franceză va fi afectată de acest val de căldură. Actualul val de caniculă, al doilea din 2026, după primul episod de căldură extremă din luna mai, este de o intensitate "excepţională, similară celei din august 2003", care a provocat aproape 15.000 de decese în Franţa, "dar cu o durată încă incertă", potrivit Météo-France.