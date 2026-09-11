Acordul istoric UE-India provoacă iritarea Franței. Motivul: a fost trimis țărilor membre pentru ratificare în limba engleza

2 minute de citit Publicat la 22:19 11 Sep 2026 Modificat la 22:19 11 Sep 2026

Franța vrea ca acordul comercial UE-India să fie tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a transmis vineri statelor membre ale blocului comunitar textul acordului comercial UE-India, încheiat în ianuarie, în vederea ratificării. Documentul este redactat însă doar în limba engleză, cu toată opoziției Franței, semnalează Euronews.

Sursa citată adaugă că executivul de la Bruxelles vrea să accelereze procesul de ratificare a acordurilor comerciale, renunțând la traducerea acestora în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii.

„Când președinta von der Leyen a mers în India în ianuarie pentru a încheia negocierile pentru acest acord comercial istoric, ea și-a asumat angajamentul de a încerca să îl finalizeze în cursul acestui an calendaristic”, a declarat vineri Olof Gill, adjunctul purtătorului de cuvânt principal al Comisiei. „Aceasta rămâne ambiția noastră”, a adăugat acest oficial.

Acordurile comerciale ale Uniunii sunt aprobate de către Parlamentul European

Cu toate acestea, Parisul respinge ideea furnizării unor documente într-o singură limbă sub pretextul ratificării rapide, argumentând că traducerea actelor, nu doar în franceză, este o obligație.

Accesul parlamentarilor europeni și al celor din parlamentele naționale la acordurile comerciale ale UE în toate limbile reprezintă o preocupare pentru Franța. Parisul consideră că aceste acorduri conțin prevederi tehnice ale căror nuanțe pot fi înțelese pe deplin doar după traducere.

Euronews amintește că aprobarea Parlamentului European - și, uneori, și cea a parlamentelor naționale - este necesară pentru ratificarea acordurilor comerciale ale UE.

Comisia promite traducerea acordului înainte de votul Parlamentului European

Comisia a comunicat vineri că acordul comercial UE-India va fi tradus după procesul de semnare de către țările UE, înainte de a fi transmis Parlamentului European.

După ratificare, acordul va fi publicat în Jurnalul Oficial în toate limbile oficiale ale UE.

„Ceea ce propunem este ca acordul să fie semnat în limba în care au avut loc negocierile, respectiv engleza, iar toate versiunile în limbile UE să fie disponibile cât mai curând posibil pe parcursul procesului și, în orice caz, înainte ca acordul să fie supus votului în Parlamentul European”, a menționat Olof Gill.

Nu este clar dacă angajamentul Comisiei va fi suficient pentru a atenua opoziția Franței față de această nouă procedură de ratificare.

Parisul s-a opus acordului cu Mercosur, dar nu din motive de limbă

Parisul s-a aflat deja în fruntea opoziției față de acordul UE-Mercosur, încheiat în decembrie 2024, însă din motive comerciale. Fermierii europeni s-au temut de concurența neloială a producătorilor din America Latină pe piața comunitară.

De atunci, ratificarea acordului cu țările latino-americane a fost suspendată după ce eurodeputații au sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

De această dată, opoziția Franței ar putea fi determinată de considerente care nu au legătură cu comerțul, întrucât Franța susține în principiu acordul comercial UE-India.

Acordul nu vizează produsele agricole și a fost încheiat cu un partener considerat de Paris drept cel mai strategic din regiunea Asia-Pacific.