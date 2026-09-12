Politico: Europa are nevoie de porumb. Ucraina îl are, dar cei care vor profita sunt fermierii americani

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Europa duce lipsă de porumb, iar Ucraina are nevoie disperată de modalități prin care să-și ducă cerealele pe piețe. Cu toate acestea, unii dintre fermierii cel mai bine poziționați pentru a profita s-ar putea afla la mii de kilometri distanță, în Statele Unite. Seceta a obligat Europa să caute alte milioane de tone de porumb exact în momentul în care Rusia blochează cea mai ieftină rută a Ucrainei către piețe, creând o oportunitate neașteptată pentru fermierii americani, scrie Politico, marți.

Donald Trump a făcut din creșterea exporturilor de produse agricole americane una dintre prioritățile politicii sale comerciale. Acum, din motive care au puțin de-a face cu taxele vamale sau acordurile comerciale, Europa s-ar putea pregăti să-i ofere exact acest lucru.

Căldura și precipitațiile reduse au afectat culturile de porumb în unele zone din vestul și centrul Europei, astfel că UE are nevoie de alte câteva milioane de tone de importuri pentru hrănirea porcilor, găinilor și bovinelor. Ucraina, în mod tradițional unul dintre cei mai mari furnizori ai UE, ar fi în mod normal una dintre primele opțiuni pentru cumpărători.

Însă, un val de atacuri ale rușilor asupra porturilor și navelor civile, la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, a blocat practic principala rută de export a Ucrainei prin Marea Neagră. Iar transportarea pe șosele și căi ferate a unor cantități uriașe de cereale ieftine și voluminoase prin Europa este lentă și costisitoare.

Pentru Ucraina, consecințele merg mult dincolo de ratarea câtorva vânzări. Ministrul agriculturii, Taras Visoțki, a declarat că, dacă ruta prin Marea Neagră rămâne închisă, cel puțin 30 de milioane de tone de produse agricole, în valoare de peste zece miliarde de dolari, ar putea rămâne neexportate.

„Ar putea duce la o scădere a PIB-ului de până la 5%”, a spus Visoțki.

Aceasta ar reprezenta o lovitură majoră pentru o economie despre care Fondul Monetar Internațional estimează că va crește cu doar 1-1,6% în acest an. Fără banii obținuți din vânzarea acestei recolte, fermierii ucraineni ar putea lăsa necultivate până la 7 milioane de hectare în sezonul următor, a spus Visoțki.

Ironia este că Europa are brusc nevoie de mult mai mult porumb.

UE estimează că va importa aproximativ 25 de milioane de tone de porumb între luna iulie a acestui an și iunie anul viitor, față de 19,3 milioane de tone în precedentele 12 luni, după ce producția internă a scăzut cu aproximativ 10 milioane de tone, potrivit Louisei Bogey, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pentru agricultură. Ucraina furnizează de obicei aproximativ jumătate din porumbul importat de UE, a adăugat ea.

Porumbul american câștigase deja teren la începutul acestui an, ajutat de recolta bogată din SUA și de prețurile scăzute. În iulie și august, acesta a reprezentat peste două cincimi din importurile UE, depășind Ucraina. Presiunile continue exercitate de Rusia asupra transporturilor maritime ucrainene ar putea direcționa acum o parte și mai mare din noile achiziții europene către producătorii americani.

Porumb ieftin, transport scump

Dar dacă Europa are nevoie de porumb, iar Ucraina vecină îl are, de ce să nu fie transportată pur și simplu o cantitate mai mare pe uscat?

Răspunsul pornește de la o realitate banală a comerțului cu cereale. Acestea sunt voluminoase, au o valoare relativ redusă pe tonă și sunt transportate în cantități uriașe, ceea ce face esențial un transport ieftin.

Aceste considerente economice au orientat de mult timp Ucraina către transportul maritim. Înainte de ultimele perturbări, porturile maritime gestionau aproximativ 90% din exporturile agricole ale țării, inclusiv o mare parte din porumbul vândut cumpărătorilor din Spania, Italia și Țările de Jos (Olanda).

„Era cea mai ieftină variantă”, a spus Visoțki.

Atacurile rusești au adus acum exporturile agricole prin porturile din regiunea Odesa într-un blocaj de facto. Căile ferate, șoselele și Dunărea mențin o parte din comerț în mișcare, dar nu pot înlocui volumele transportate în mod normal pe mare. În august, Ucraina a exportat doar aproximativ o treime din cantitatea pe care ar fi putut-o exporta în condiții normale.

Iar costurile acestor rute alternative cresc rapid. Asociația ucraineană din domeniul agricol UCAB estimează că înlocuirea transportului maritim adaugă aproximativ 41 de euro pentru fiecare tonă transportată. Raportat la volumele pe care Ucraina trebuie să le redirecționeze, aceasta ar însemna costuri suplimentare de transport de peste 1,1 miliarde de euro.

Și geografia complică situația. Multe dintre zonele care au acum nevoie de mai mult porumb se află în vestul și centrul Europei, departe de Ucraina, și sunt obișnuite ca cerealele importate să ajungă pe mare, nu să fie transportate cu camioanele sau trenurile de-a lungul continentului.

Rezultatul poate părea aproape absurd pe hartă. Porumbul venit de peste Atlantic poate ajunge mai ușor în unele părți ale UE decât cerealele din Ucraina vecină.

Alexander Doring, secretarul general al FEFAC, care reprezintă industria europeană a furajelor, a declarat că cumpărătorii se îndreaptă în principal către America de Nord și America de Sud pentru a acoperi creșterea anticipată a importurilor. Organizația sa consideră că Ucraina are posibilități reduse de a furniza o parte semnificativă din cantitatea suplimentară de porumb de care Europa are nevoie.

Pentru Casa Albă, aceasta ar putea reprezenta genul de succes comercial pe care Trump l-a urmărit în ultimul an și care ar veni într-un moment oportun. Războiul său cu Iranul a redus drastic transporturile prin Strâmtoarea Ormuz, provocând creșterea costurilor cu combustibilul și îngrășămintele pentru fermierii americani și punând noi presiuni asupra unui electorat esențial pentru republicani.

Dar dacă fermierii americani vor câștiga o parte mai mare din piața europeană a porumbului, acest lucru se va datora mai puțin negocierilor comerciale ale lui Trump și mai mult unei recolte afectate de secetă și războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Vești bune pentru crescătorii de porci, mai puțin pentru cultivatori

Pentru crescătorii europeni de animale, mai mult porumb ucrainean ar fi binevenit.

Miguel Angel Higuera, directorul asociației spaniole a crescătorilor de porci ANPROGAPOR, a descris situația fermierilor drept „teribilă”, menționând că în acest an aceștia și-au vândut animalele la prețuri mai mici decât costurile de producție. Mai mult porumb ucrainean ar contribui la reducerea costurilor furajelor, a spus el, iar crescătorii spanioli de porci ar susține creșterea importurilor. Dar, a adăugat el, „nu va fi suficient”.

Cerealele ieftine sunt bune dacă le folosești pentru hrănirea porcilor. Sunt mult mai puțin binevenite dacă le cultivi.

Această divergență a marcat politica agricolă a UE încă din primii ani ai invaziei rusești în Ucraina, când fermierii din țările vecine au acuzat afluxul de produse agricole ucrainene că a dus la scăderea prețurilor locale.

Polonia, Ungaria și Slovacia mențin în continuare restricții unilaterale asupra unor importuri agricole ucrainene. Flora Dewar, directoarea pentru politică comercială a COCERAL, organizație care reprezintă comercianții europeni de cereale, a declarat că aceste măsuri fragmentează piața unică a UE și subminează libera circulație a mărfurilor.

Ucraina caută, între timp, modalități de a relua transporturile maritime prin Marea Neagră.

Visoțki a declarat că Ucraina analizează atât opțiuni diplomatice, cât și militare pentru securizarea rutei, deși discuțiile privind un posibil acord sunt încă prea puțin avansate pentru a putea fi prezentate detalii. De asemenea, Ucraina colaborează cu România și Polonia pentru a transporta mai multe cereale prin coridoarele dunărene și terestre.

Deocamdată, însă, cea mai ieftină rută a Ucrainei către mulți dintre cumpărătorii europeni care îi doresc porumbul rămâne în mare parte închisă. Până când situația se va schimba, fermierii americani ar putea câștiga contracte care, cel puțin dacă privești harta, par că ar trebui să revină Ucrainei.