Un artist american a dispărut într-o pădure din Puerto Rico și a petrecut 40 de ani construind o casă subterană bizară din deșeuri

4 minute de citit Publicat la 11:10 11 Sep 2026 Modificat la 12:03 11 Sep 2026

Termitopia. Sursa foto: Alexa Harrison via Atlasobscura

Un artist a petrecut aproximativ patru decenii construind o locuință subterană unică în pădurile din Puerto Rico, transformând materiale aruncate într-un labirint de tuneluri, camere și opere de artă. Cunoscută sub numele de Termitopia, structura se află pe un munte din apropierea localității Las Marías și a fost construită de Brian Birdsall, care a plecat din Los Angeles și și-a făcut o viață în zona rurală din Puerto Rico.

În loc să urmeze metode convenționale de construcție, el și-a conceput locuința pornind de la ideea reutilizării materialelor care, în mod normal, ar fi ajuns deșeuri. Rezultatul este în același timp o casă, o operă de artă și un adevărat univers subteran.

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Artistul din Los Angeles și-a construit o casă din materiale aruncate, într-o pădure din Puerto Rico

Potrivit Atlas Obscura, Termitopia a fost ideea lui Birdsall, descris drept un refugiat artistic din Los Angeles care a petrecut aproximativ 40 de ani în pădurea din Puerto Rico, dezvoltând această structură cu forme libere.

Locuința a fost construită din plase de pescuit din nailon aruncate și dintr-un tip de ciment pe care Birdsall l-a dezvoltat singur.

Construcția a fost neobișnuită încă de la început. În loc să creeze o casă convențională, cu încăperi clar delimitate, Birdsall a săpat o rețea de pasaje și camere în versantul muntelui. Sursa citată relatează că structura poate fi comparată cu un vizuină de iepure de dimensiuni umane, cu tuneluri care străbat spațiul subteran.

Abordarea reflecta și interesul lui Birdsall pentru folosirea materialelor pe care alți oameni le-ar fi aruncat. Potrivit Atlas Obscura, Termitopia urma un principiu inspirat de termite, în care construcția se bazează pe materiale reutilizabile, în loc să genereze cantități mari de deșeuri.

Ideea i-a oferit proiectului un caracter complet diferit de cel al unei locuințe obișnuite. Pereții, tunelurile și obiectele au fost modelate în funcție de ceea ce putea fi refolosit, iar clădirea a ajuns să semene mai degrabă cu un peisaj personal decât cu o reședință standard.

O casă construită în jurul reutilizării și al invenției

Potrivit Instructables, Birdsall este un refugiat din Los Angeles care trăiește în zona rurală izolată a Puerto Rico și spune că și-a construit propria locuință din plase de pescuit din nailon și ciment, materiale care fuseseră aruncate.

Sursa mai relatează că el a creat și a prezentat numeroase proiecte practice folosind materiale ușor disponibile sau rămase de la alte lucrări.

Activitatea sa reflectă o abordare practică, în care obiectele de zi cu zi și materialele aruncate puteau fi transformate în ceva util sau neașteptat. Legătura dintre aceste proiecte și Termitopia este deosebit de relevantă.

Casa subterană nu era pur și simplu o clădire asamblată dintr-un set fix de materiale convenționale. Ea făcea parte dintr-un obicei creativ mai amplu, bazat pe experimentare, adaptare și găsirea unor noi întrebuințări pentru lucruri care, în alte condiții, ar fi fost aruncate.

Ce a făcut Termitopia atât de neobișnuită

Termitopia a fost concepută și ca un spațiu artistic. Atlas Obscura descrie interioarele ca aflându-se undeva între formele organice asociate cu Antoni Gaudí și așezările subterane din Cappadocia.

Spațiile nu se rezumau la simple tuneluri. Complexul conținea opere de artă și obiecte, inclusiv instalații muzicale realizate din țevi PVC și sculpturi cu chipuri asemănătoare personajelor de desene animate.

Detaliile decorative au fost integrate în structura din beton, oferind pasajelor subterane un aspect jucăuș și uneori suprarealist.

Birdsall a colaborat și cu alți artiști. Sursa citată îi menționează pe Pablo Verona și Daniel Polnau drept colaboratori frecvenți. Ambii făceau parte din scena artistică din Puerto Rico, iar împreună artiștii au folosit ceea ce considerau o resursă abundentă — materialele aruncate — pentru a-și dezvolta spațiul creativ.

Astfel, Termitopia nu a fost niciodată doar un adăpost. Clădirea în sine a devenit o operă de artă în continuă evoluție, iar spațiile sale și creațiile realizate din materiale găsite au devenit parte din experiență.

Pădurea a devenit parte din experiența casei

Locația a adăugat o nouă dimensiune proiectului. Termitopia a fost construită în zona rurală din vestul Puerto Rico, în apropiere de Las Marías, înconjurată de pădure și nu de străzile aglomerate ale unui oraș.

În partea superioară a structurii se afla o terasă de pe acoperiș, de unde putea fi admirată jungla din jur. Deși o mare parte a complexului era ascunsă sub pământ, anumite zone erau expuse mediului exterior, făcând legătura dintre interior și peisajul din jur.

Locul se afla la aproximativ două ore de mers cu mașina de San Juan.

Structura avea scări și anumite zone expuse la intemperii, astfel încât încălțămintea practică era mai potrivită pentru explorarea ei.

Amplasarea a contribuit la senzația că această construcție era complet desprinsă de viața urbană obișnuită. Tunelurile dispăreau în munte, în timp ce terasa de pe acoperiș se deschidea către pădure, creând un contrast puternic între camerele subterane închise și peisajul exterior.

Termitopia a devenit mărturia unui mod cu totul diferit de a construi

De-a lungul a aproximativ 40 de ani, proiectul lui Birdsall s-a transformat într-o combinație amplă de locuință, operă de artă și experiment.

Importanța sa nu ținea doar de aspectul neobișnuit, ci și de modul în care a pus sub semnul întrebării ideile obișnuite despre materialele din care ar trebui construită o casă și despre felul în care aceasta ar trebui să prindă formă.

Proiectul a demonstrat, de asemenea, cum materialele aruncate puteau deveni parte dintr-un proces creativ, în loc să ajungă pur și simplu la gunoi.

Termitopia este în prezent închisă definitiv. Cu toate acestea, povestea acestei case subterane rămâne fascinantă: un artist a plecat din Los Angeles, s-a stabilit în pădurile din Puerto Rico și a petrecut decenii transformând materiale aruncate într-o lume privată ascunsă sub copaci.