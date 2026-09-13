Când trecem la ora de iarnă în 2026 și cum se schimbă ceasul în ziua care va avea 25 de ore

1 minut de citit Publicat la 08:00 13 Sep 2026 Modificat la 08:00 13 Sep 2026

Schimbarea se va face în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Foto: Getty Images

Românii vor trece la ora de iarnă în luna octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Schimbarea se va face în noaptea de 24 spre 25 octombrie, ultima duminică din lună, conform regulilor europene privind trecerea la ora standard.

Trecem la ora de iarnă pe 24 spre 25 octombrie 2026

În 2026, ora de iarnă începe în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Schimbarea are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică.

În România, la ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi la ora 3:00. Astfel, ziua de 25 octombrie va avea, practic, 25 de ore.

România se află în fusul orar al Europei de Est, iar în perioada orei standard este utilizat UTC+2. În timpul orei de vară, diferența este de UTC+3.

Cum se dă ceasul

Regula este simplă: ceasurile se dau înapoi cu o oră. Astfel, ora 4:00 devine ora 3:00. Ceasurile analogice trebuie reglate manual, în timp ce majoritatea telefoanelor mobile, computerelor și altor dispozitive conectate la internet își modifică automat ora.

Schimbarea înseamnă că diminețile vor avea mai multă lumină, însă se va întuneca mai devreme seara.

Trecerea la ora de iarnă nu modifică numărul de ore de lumină dintr-o zi, ci modul în care acestea sunt raportate în funcție de ora oficială.

De ce trebuie să schimbăm ora primăvara și toamna

Schimbarea sezonieră a orei este folosită în Uniunea Europeană pentru a adapta ora oficială la perioada din an în care există lumină naturală. Sistemul presupune trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.

Regulile comune europene privind schimbarea orei sunt stabilite prin Directiva 2000/84/CE. Comisia Europeană precizează că statele membre trebuie să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie și să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.

Schimbarea orei a fost introdusă în Europa în urmă cu mai multe decenii, fiind legată inclusiv de încercările de reducere a consumului de energie și de folosirea mai eficientă a luminii naturale. În prezent, însă, sistemul este și subiectul unei dezbateri la nivel european. Parlamentul European a susținut în 2019 renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, însă Consiliul UE nu a finalizat procedura, astfel că sistemul este încă în vigoare.