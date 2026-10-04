Stare de urgență în Creta. Turiști evacuați din hoteluri și drumuri închise în urma viiturilor

Cele mai extinse pagube sunt înregistrate în zonele din interiorul părții de est a insulei. FOTO: Profimedia Images

Insula grecească Creta se confruntă cu inundații și alunecări de teren după ploile abundente din ultimele zile, iar mai multe zone din estul insulei au fost menținute în stare de urgență. În defileul Samaria, opt angajați ai administrației locale au rămas izolați de apele provenite din inundații, în timp ce autoritățile le recomandă localnicilor să evite deplasările, potrivit ekathimerini.com.

Cele mai extinse pagube sunt înregistrate în zonele din interiorul părții de est a insulei, în unitatea regională Lasithi, însă și zona Rethymno a fost afectată semnificativ.

În defileul Samaria, în vestul insulei, opt angajați ai administrației locale sunt izolați de apele provenite din inundații, însă au anunțat autoritățile că sunt în siguranță și că dispun de provizii care le-ar putea ajunge până miercuri. Ei vor încerca să părăsească defileul doar după ce ploile se vor opri și nivelul apei va scădea.

În zona montană Lasithi, noroiul a acoperit drumurile și terenurile agricole, distrugând culturile, în special cartofii și alte legume. „Municipalitatea Platoului Lasithi rămâne în stare de urgență prin decizia secretarului general pentru Protecția Civilă”, au anunțat autoritățile locale. Locuitorii au fost informați că pot raporta imediat autorităților pagubele produse proprietăților, astfel încât procesul de acordare a despăgubirilor să poată avansa rapid.

Transportul în multe zone din estul Cretei, inclusiv în apropierea mării, era dificil sau imposibil sâmbătă seara.

În zona Rethymno, ploile abundente au provocat numeroase alunecări de teren. Localnicii au fost avertizați să reducă la minimum absolut deplasările.