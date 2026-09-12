Topul celor mai aglomerate porturi din Europa. Pe ce loc se află Portul Constanța după cantitatea de mărfuri transportată

4 minute de citit Publicat la 23:45 12 Sep 2026 Modificat la 23:49 12 Sep 2026

Portul Constanța se află în top 10 al celor mai aglomerate porturi din Uniunea Europeană, cu 57,6 milioane de tone de mărfuri transportate în 2024. Foto: Getty Images

Transportul maritim este esențial pentru aprovizionarea Europei cu alimente, combustibil și alte produse, iar perturbările rutelor comerciale provocate în acest an de războiul din Iran au readus în atenție importanța porturilor. Portul Constanța se află în top 10 al celor mai aglomerate porturi din Uniunea Europeană, cu 57,6 milioane de tone de mărfuri transportate în 2024, potrivit datelor analizate de Euronews.

Transportul maritim joacă un rol esențial în circulația mărfurilor.

La nivel mondial, aproximativ 13 miliarde de tone de mărfuri comercializate au fost transportate pe mare în 2024. În Uniunea Europeană, porturile au gestionat aproximativ 3,4 miliarde de tone de mărfuri, echivalentul a 26% din volumul mondial.

Aproape 90% din comerțul exterior al UE cu mărfuri este realizat, de asemenea, pe cale maritimă, potrivit Observatorului pentru Economia Albastră al Uniunii Europene.

Cele mai aglomerate porturi din UE și ce țări gestionează cele mai mari cantități de mărfuri

Transportul maritim este împărțit în principal în două categorii. și anume transport maritim pe distanțe scurte și transport maritim pe distanțe lungi. Transportul pe distanțe scurte presupune deplasarea mărfurilor pe rute maritime relativ scurte, în timp ce transportul pe distanțe lungi se desfășoară pe rute intercontinentale, traversând oceanele.

În cazul UE, transportul maritim pe distanțe scurte nu se limitează la circulația mărfurilor între statele membre. Categoria include și țările candidate la aderare, Islanda, Norvegia, zona Mării Baltice, zona Mării Mediterane și zona Mării Negre.

Rotterdam și Antwerp-Bruges sunt cele mai aglomerate porturi din UE

În 2024, două porturi europene s-au detașat clar în ceea ce privește volumul total de mărfuri transportate pe mare, potrivit Eurostat. Rotterdam, din Țările de Jos, ocupă primul loc, cu 397,3 milioane de tone de mărfuri transportate către și dinspre port.

Pe locul al doilea se află Antwerp-Bruges, din Belgia, cu 243,7 milioane de tone de mărfuri gestionate.

Hamburg ocupă locul al treilea, însă volumul său este considerabil mai mic decât cel al primelor două porturi. Portul german a gestionat 97 de milioane de tone de mărfuri.

După primele două porturi, cantitatea totală de mărfuri transportate către și dinspre porturi scade treptat, iar diferențele dintre orașele aflate în clasament sunt relativ mici.

Portul Algeciras din Spania ocupă locul al patrulea, cu 81,5 milioane de tone. Amsterdam, un alt port important din Țările de Jos, completează primele cinci poziții, cu 78,8 milioane de tone de mărfuri transportate.

Cel mai aglomerat port din Franța ocupă locul al șaselea în UE. HAROPA, care reunește porturile Le Havre și Rouen, a gestionat 76,6 milioane de tone de mărfuri în 2024. Portul polonez Gdansk urmează îndeaproape, cu 71 de milioane de tone.

Un alt port francez, Marseille, se află și el în top 10, cu 66 de milioane de tone.

Valencia este un alt port important, cu 64,5 milioane de tone de mărfuri transportate.

Constanța, în top 10 al porturilor din UE

România este reprezentată în top 10 de Portul Constanța, care a gestionat 57,6 milioane de tone de mărfuri.

În cazul porturilor clasate între locurile 11 și 20, greutatea brută a mărfurilor transportate pe mare variază de la 36,8 milioane de tone în Dunkerque, Franța, până la 55,5 milioane de tone în portul spaniol Barcelona.

Cel mai aglomerat port din Italia este Trieste, cu 53,5 milioane de tone, urmat de Genova, cu 47,4 milioane de tone.

Sines, din Portugalia, se află și el printre primele 20 de porturi din UE, cu 44,1 milioane de tone. Urmează Pireu, din Grecia, cu 43,7 milioane de tone.

Pe lângă Hamburg, Bremerhaven este un alt port important din Germania, cu 42,5 milioane de tone de mărfuri gestionate.

Goteborg, din Suedia, se află și el în top 20, cu 38,5 milioane de tone.

Zeeland Seaports este un alt port olandez care contribuie la poziția puternică a Țărilor de Jos în clasamentul european.

Porturile olandeze gestionează cele mai multe mărfuri

Dacă sunt analizate țările în funcție de greutatea totală a mărfurilor gestionate în toate porturile, Țările de Jos ocupă primul loc în UE. Porturile olandeze au gestionat 538,1 milioane de tone de mărfuri.

Deși Italia are trei porturi în top 20, țara ocupă locul al doilea în UE, cu 488,6 milioane de tone, fiind urmată îndeaproape de Spania, cu 486 de milioane de tone.

Cele trei țări se află cu mult înaintea celorlalte state. Belgia, aflată pe locul al patrulea, a gestionat 274,9 milioane de tone de mărfuri.

Franța a gestionat 269,8 milioane de tone, în timp ce Germania a ajuns la 273,9 milioane de tone.

Grecia, Suedia și Polonia au gestionat, de asemenea, peste 100 de milioane de tone de mărfuri.

Turcia ocupă locul al doilea dacă sunt incluse țările candidate

Dacă în clasament sunt incluse țările candidate la aderarea la UE și statele membre EFTA, Turcia ocupă locul al doilea, cu 524,7 milioane de tone, în timp ce Norvegia se află pe locul al optulea, cu 212,1 milioane de tone.

Comisia Europeană subliniază că "transportul maritim a fost un catalizator pentru dezvoltarea economică și prosperitatea Europei de-a lungul istoriei".

În martie 2026, Comisia Europeană a adoptat două strategii menite să crească competitivitatea, sustenabilitatea, securitatea și reziliența sectorului european al transportului pe apă, inclusiv în domeniile porturilor, transportului maritim și construcțiilor navale.