Rețeaua de firme din Iași cu peste 1.400 de contracte cu statul și 238 milioane de lei din bani publici, în plină austeritate

Regimul de austeritate din România post-pandemie a creat o serie de milionari din bani publici. FOTO: Captură video

Un documentar prezentat în emisiunea „Sinteza zilei”, cu Mihai Gâdea, scoate la iveală o rețea de afaceri cu bani publici în care firmele unei familii apropiate de fostul senator PSD Iași Ion Solcanu au obținut sute de contracte de la primării din țară. Potrivit documentarului, afacerile au prosperat chiar în perioada în care autoritățile invocă austeritatea și lipsa banilor.

Regimul de austeritate din România post-pandemie a creat o serie de milionari din bani publici, pe tăcute, la umbra unui păienjeniș de relații obscure, modul de lucru al vechii nomenklaturi comuniste. Vremurile s-au schimbat, dar nomenklatura le-a sfidat, a rezistat și a prosperat.

E cazul lui Ion Solcanu și al fiului său, unul dintre puținii milionari în euro din Iași. Tatăl a fost baron de partid, la stat. Acum, fiul e baron, în privat, dar tot pe banii statului. Mai exact, al primăriilor de comune.

Modul în care, în plină criză, în fanfara austerității, primăriile PSD și PNL îmbogățesc familia baronului PSD-ist a scăpat limbajului agresiv folosit de premierul fără mandat, Ilie Bolojan, la adresa primăriilor din țară.

„Nu poți să fii cu spatele la zid dacă nu-ți bați joc de banii comunității”, spunea premierul Ilie Bolojan.

Ion Solcanu și fiul său nu sunt deloc cu spatele la zid, chiar dacă, atunci când vine vorba de ei și așa cum vuiește presa locală, primarii din comune controlate de PSD și PNL își cam bat joc de banii publici.

Bogdan Solcanu nu moștenește doar rezonanța numelui tatălui său, Ion Solcanu, ci și lejeritatea cu care, în tandem cu soția sa, acaparează hălci imense din banii publici, amândoi devenind milionari în euro în mai puțin de un cincinal. Soția lui Solcanu, Ana Maria Ciotîr, a acumulat 70 de milioane de euro, după cum scrie presa ieșeană care o plasează în fruntea puținilor milionari în euro din acest județ. Bogdan Solcanu ocupă un loc mai discret în topul exclusivist, cu 5 milioane de euro, chiar dacă el e cel care dirijează modul în care banii publici ajung în conturile firmelor sale și ale soției. În total, 75 de milioane de euro transferați lui Bogdan Solcanu și soției din bugetele sărace ale primăriilor de comune.

Explicația motivului pentru care Bogdan Solcanu și soția atrag ca un magnet milioane din contracte finanțate de stat vine din trecutul tatălui său.

Ciotîr, Ana Maria Ciotâr se numește nora lui Ioan Solcanu. Se poate lăuda cu un portofoiu de afaceri ce l-ar face invidios pe orice magnat. A prins peste 1.400 de contracte și licitații, toate luate pe bandă rulantă de la instituții din toată țara. Soția lui Bogdan Solcanu lucrează prin 3 firme: Urbioled SRL, Urbio Downstream SRL și Red Socket SRL.

Peste 1.400 atribuiri efective

Potrivit datelor de pe e-licitație, peste 1.400 atribuiri efective, cu o valoare totală de aproximativ 238,1 milioane de lei au fost adjudecate de aceasta. Companiile au câștigat și proceduri simplificate sau licitații deschise, în valoare de peste 131 de milioane de lei. Grupul de interese din spatele doamnei Ciotîr a reușit să pătrundă în sute de administrații locale și să transforme iluminatul public, parcurile fotovoltaice, stațiile de încărcare și documentațiile tehnice într-o mașină de făcut profit din bani publici.

În patru ani doar, între 2021 și 2025, Ana Maria Ciotîr a primit 902 de contracte. Nici Bogdan Solcanu nu stă mai rău: în primele 7 luni ale anului 2026, firma pe care o administrează, Crisbo Company SRL, a primit prin încredințare directă, fără organizarea vreunei licitații, 122 de contracte. Acestea au o valoare totală de peste 6 milioane de lei.

De cele mai multe ori, soții Solcanu lucrează în tandem. Rețeta este următoarea: Bogdan Solcanu, prin firma sa de consultanță agață primăriile de comune cu promisiunea că le poate ajuta să atragă bani de la Administrația Fondului de Mediu pentru iluminatul public din localități.

După semnarea contractelor de consultanță, odată cu acceptarea cererilor de finanțare, urmează organizarea licitațiilor de execuție. În majoritatea cazurilor, procedurile sunt câștigate de societatea Urbioled SRL, deținută de Ana-Maria Ciotîr, partenera sa de viață.

Zeci de firme date la o parte din multe județe au acuzat în presa locală următorul mecanism: firma lui Bogdan Solcanu e cea care realizează proiectul tehnic astfel încât condițiile să poată fi respectate doar de firma soției sale, Urbioled.

Sute de contracte din bani publici

Și de aici și succesul cuplului Solcanu: sute de contracte din bani publici care le aduc firmelor lor profituri private, uriașe.

Presa locală din multe județe a analizat cu atenție afacerile juniorului Solcanu cu statul și a descoperit că, numai anul trecut, acesta a câștigat peste 70 de mii de lei pe zi, din contracte cu statul.

În 2025, și-a adjudecat peste 400 de contracte, cu o valoare de aproape 24 de milioane de lei, adică peste 4,7 milioane de euro. La un simplu calcul, în primele 11 luni ale anului 2025 , fiul fostului senator PSD a ajuns să câștige zilnic peste 73 de mii de lei. De la bugetele locale.

Anul trecut, Solcanu, de altfel un abonat la primăriile PNL de peste tot, a intrat în conflict cu un alt competitor din piață. Firma administrată de soțul Mariei Gabriela Horga, senator PNL din Giurgiu, a contestat decizia municipiului Pașcani de a oferi un contract unui tandem controlat de Bogdan Solcanu, acuzând că s-ar fi măsluit documentația cu sprijinul primăriei din Pașcani.

Scandal cu o miză de milioane

Anul acesta, numele firmei Urbio a fost legat de un alt scandal de milioane! Soțul Irinei Schrotter este în centrul unui litigiu cu miză importantă: dispariția unei firme care concurează Urbio și la care chiar și el este acționar.

Motivând o posibilă fraudă, o instanță din Iași a blocat intrarea în insolvență a firmei Greentek Lighting, la care Zaharia Schrotter deține o treime din acțiuni.

Suspiciunea de fraudă a fost înaintată de Victor Cotruț, unul dintre acționari. Acesta a arătat instanței că insolvența Greentek Lighting ar avea ca scop, de fapt, eliminarea firmei de pe piață.

Cotruț a afirmat că, de un an deja, Zaharia Schrotter ar fi început integrarea activității Greentek în grupul Urbioled și că angajații ar fi fost încurajați să plece.

Pe lângă Zaharia Schrotter și Victor Cotruț, mai dețin acțiuni la firma care concurează Urbio și Giuseppe Fiabane, Silviu Stafie și Mihăiță Popeangă. Compania produce corpuri și soluții de iluminat și are în portofoliu clienți importanți. Documentele depuse în instanță arată că Greentek a ajuns într-un deceniu, cumulat, la o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de lei.

Concluzia: un grup de firme controlat de o antreprenoare discretă, conectată personal la familia unuia dintre cei mai influenți foști lideri politici ai Iașiului, a construit o afacere de sute de milioane de lei într-un sistem în care instituțiile statului se lasă captive și decontează pe bandă rulantă facturi de sute de milioane. În acest timp, același stat captiv invocă austeritatea, lipsa banilor și sare tot în spinarea oamenilor de rând pe care îi jecmănește prin taxe, impozite și amânări ipocrite ale drepturilor care li se cuvin.