Sondaj devastator pentru Friedrich Merz: 78% dintre germani nu-l mai vor cancelar după victoria AfD în Saxonia-Anhalt

Foto: Profimedia Images

Majoritatea germanilor nu-l mai consideră pe cancelarul Friedrich Merz persoana potrivită pentru această funcţie, potrivit rezultatelor unui sondaj dat publicităţii sâmbătă, relatează dpa, citat de Agerpres.

Un total de 78% dintre participanţii la un sondaj online al institutului Insa pentru ziarul Bild au răspuns „Nu” la întrebarea: „Este Friedrich Merz persoana potrivită pentru funcţia de cancelar?”. Numai 14% dintre intervievaţi au răspuns „Da” la întrebare, iar 8% nu au dat un răspuns.

Potrivit Bild, sprijinul pentru Merz este în scădere de la jumătatea anului trecut. La momentul respectiv, peste 30% dintre respondenţi erau încă satisfăcuţi de activitatea sa.

Merz, care conduce partidul conservator Uniunea Creştin-Democrată (CDU), într-o alianţă cu Uniunea Creştin-Socială (CSU) din Bavaria, şi este într-o coaliţie de guvernare cu Partidul Social Democrat (SPD) este nepopular chiar în rândul conservatorilor.

Dintre votanţii CDU chestionaţi în sondaj, 58% au spus că Merz nu este persoana potrivită pentru funcţia de premier, faţă de 36% care au răspuns contrariul.

Nici Lars Klingbeil, șeful SPD și vicecancelar în guvernul lui Merz, nu a înregistrat un scor bun în sondaj, dar s-a descurcat mai bine decât Merz.

Întrebaţi dacă „Lars Klingbeil este în continuare liderul potrivit pentru SPD?”, 51% dintre respondenţi au răspuns negativ şi 24% „Da”. Procentul celor care nu au dorit să răspundă a fost, însă, de 25%.

În ceea ce priveşte abordarea faţă de Alternativa pentru Germania (AfD), respondenţii au arătat puţină înţelegere faţă de aşa-numitul „cordon sanitar” - principiul în conformitate cu care multe partide resping orice cooperare cu AfD.

Aproape una din două persoane (46%) nu mai consideră cordonul sanitar o politică adecvată, în timp ce proporţia celor care îl susţin este de unul din trei (34%).