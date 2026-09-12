În 1915, Stonehenge a fost vândut la licitație cu 6.600 de lire. Trei ani mai târziu, cumpărătorul a donat celebra ruină Marii Britanii

Stonehenge. Foto: Getty Images

De ce ar cumpăra cineva, la o licitație, un simplu cerc de piatră? Nu terenul agricol din jur, nu o casă impunătoare, ci chiar ruina, listată ca „Lotul nr. 15”, într-un catalog tipărit. Exact asta s-a întâmplat la Palace Theatre din Salisbury, pe 21 septembrie 1915, iar bărbatul care a făcut achiziția pare să fi fost la fel de surprins de propria decizie ca toți cei din jur, scrie Space Daily.

Cumpărătorul a fost Cecil Chubb, un avocat născut în satul apropiat Shrewton. După cum relatează English Heritage, Stonehenge s-a vândut cu 6.600 de lire sterline. Motivul invocat pentru cumpărarea sa este aproape comic: Legenda spune că Chubb i-ar fi spus unui reporter local că, „în timp ce eram în cameră, m-am gândit că un om din Salisbury ar trebui să o cumpere”.

Ce se vindea de fapt

Stonehenge a fost proprietate privată pentru o perioadă foarte lungă de timp. A aparținut familiei Antrobus, care îl deținea de la începutul anilor 1800, ca parte a domeniului Amesbury Abbey din Wiltshire. Domeniul a fost scos la vânzare după o serie de decese. Moștenitorul titlului de baronet a fost ucis în acțiune în 1914, iar după moartea lui Sir Edmund Antrobus în februarie 1915, domeniul a trecut la fratele său mai mic, Sir Cosmo Gordon Antrobus, care a decis să îl vândă .

Așadar, Stonehenge a fost licitat ca Lotul 15, catalogat de licitatori drept „Stonehenge cu aproximativ 12,44 de hectare de teren adiacent”. Licitația, conform relatărilor English Heritage, a crescut în trepte de 100 de lire sterline, un fermier local, Isaac Crook, ajungând la 6.500 de lire sterline înainte ca Chubb să o achiziționeze.

În ziua de astăzi, suma de 6.600 de lire sterline se situează la aproximativ 475.000 de lire sterline, deși estimările variază în funcție de modul în care este realizată conversia.

Locul nu era îngrijit, împrejmuit cu frânghii și luminat, cum este astăzi. Pietrele căzuseră, unele erau sprijinite, iar deceniile de vizitatori și-au lăsat amprenta. Ceea ce a cumpărat Chubb a fost o ruină neglijată.

De la un moft privat la dar național

Chubb, totuși, nu l-a păstrat mult timp. În 1918, la trei ani după licitație, Chubb a predat Stonehenge țării printr-un act de donație și a fost înnobilat. În dar, el a scris: „Am devenit proprietarul lui cu un profund sentiment de plăcere, dar mi s-a cred ca națiunea trebuie să-l aibă”.

Un bărbat cumpăra ceva aproape din întâmplare, se atașează de acel lucru, apoi decide că țara are drepturi mai bune decât el. Ceea ce este impresionant este cât de scurt a fost capitolul privat.

English Heritage, care administrează acum situl, tratează întregul episod ca pe un punct de cotitură. Directorul său executiv, Kate Mavor, a declarat că această „cumpărare impulsivă a lui Cecil Chubb a marcat un punct de cotitură în povestea modului în care Stonehenge a fost transformat dintr-o ruină neglijată într-o comoară națională”.

Clauza de un șiling

Actul de donație a venit cu anumite condiții, iar cea mai des citată este taxa de intrare. Chubb a stipulat că publicul larg nu trebuia să plătească mai mult de un șiling pe vizită.

Șilingul, în sine, este aproape irelevant acum. Un șiling în 1918 nu spune nimic despre prețul unui bilet modern, iar terenul din jur și-a urmat oricum propriul drum, cu hectare de teren montan cumpărate pentru națiune și donate către National Trust în anii care au urmat. Ceea ce persistă este esența clauzei.

Chubb ar fi putut păstra Stonehenge-ul, să-l înconjoare cu un gard și să taxeze cât dorea sau să-l vândă pentru profit. În schimb, actul de proprietate a stabilit un plafon pentru ceea ce orice viitor proprietar putea cere de la un vizitator, formulat în termenii unui acces obișnuit, mai degrabă decât ai proprietății exclusive.

Taxa era mică, dar ideea din spatele ei, că un loc ca acesta aparține oamenilor care vin să-l vadă și ar trebui să fie la îndemâna unui buzunar obișnuit, s-a dovedit a fi lucrul durabil.