Valurile de căldură extremă din Franța vor face șampania mai tare: Limita concentrației de alcool a fost majorată

2 minute de citit Publicat la 16:32 12 Sep 2026 Modificat la 16:32 12 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Producătorii francezi de șampanie au primit undă verde pentru a crește conținutul de alcool din șampanie, pentru prima dată, în urma valului de căldură record din această vară. Producătorii de vin pot produce, temporar, șampanie cu o concentrație alcoolică de până la 15%, peste limita maximă de 13%, au declarat reprezentanții industriei, potrivit BBC News.

Căldura extremă și seceta au produs struguri cu niveluri de zahăr excepțional de ridicate. Drojdia transformă zahărul în alcool în timpul fermentației.

„Regiunea Champagne din Franța a înregistrat, de asemenea, cea mai timpurie recoltă din istorie din cauza condițiilor meteorologice, un fenomen care ar putea deveni o normă în 10-15 ani din cauza schimbărilor climatice”, potrivit asociației profesionale Comite Champagne.

„Creșterea temporară a conținutului de alcool al șampaniei se așteaptă să afecteze doar un număr mic de vinuri”, a declarat pentru BBC o purtătoare de cuvânt a asociației.

În timpul celui de-al doilea proces de fermentare, care onferă șampaniei bulele sale, „un număr foarte mic de vinuri din această recoltă ar fi putut depăși ușor limita reglementară de 13%, ajungând la aproximativ 13,1% sau 13,2%”.

„Prin urmare, s-a luat decizia de a crește în mod excepțional și temporar limita de reglementare la 15%, doar pentru acest an”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Primii struguri au fost culeși la începutul lunii august, iar recolta s-a extins până la mijlocul lunii, „cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în Champagne”, a declarat asociația.

„Sezonul din 2026 va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai neobișnuite din istoria regiunii Champagne, marcat de înghețuri severe de primăvară de o intensitate fără precedent, o perioadă de înflorire excepțional de timpurie și cinci valuri de căldură pe parcursul verii”, a adăugat sursa.

Într-un interviu acordat ziarului Times, Stéphane Vignon, un producător din Verzenay, a declarat: „Clima mediteraneană se deplasează spre nord. Acesta este primul an al unui nou ciclu. Este puțin probabil să se întâmple în fiecare an, dar se va întâmpla din nou”.

„Este puțin probabil ca șampania cu o concentrație mai mare să constituie un argument de vânzare evident”, a avertizat Jane Anson, jurnalistă specializată în vinuri și autoare stabilită la Bordeaux.

Ea a declarat pentru Times că, „astăzi, oamenii preferă din ce în ce mai mult băuturile cu conținut scăzut de alcool”.

„Bătălia dintre ceea ce își doresc consumatorii și ceea ce oferă natura trebuie să fie foarte stresantă pentru producători”, a spu ea.

Este puțin probabil ca recolta din 2026 să ajungă pe rafturi înainte de 2028, întrucât șampania trebuie să se „învecheastă” timp de cel puțin 15 luni.

Maxime Toubart, copreședintele Comite Champagne, a declarat pentru agenția de știri AFP că probabilitatea unei vremi mai calde în viitor înseamnă că „această recoltă neobișnuită va deveni norma în 10-15 ani”.

Franța a fost una dintre țările cele mai afectate din Europa în timpul fenomenelor meteorologice extreme din acest an, declanșând incendii de vegetație uriașe.

Schimbările climatice duc la creșterea temperaturilor medii globale, ceea ce face ca valurile de căldură să fie mai frecvente și mai intense.

Acest fenomen s-a resimțit puternic și în Europa, care este continentul cu cea mai rapidă încălzire, temperatura crescând de două ori mai repede decât media globală, potrivit serviciului climatic Copernicus.