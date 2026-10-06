Doi soți au cumpărat „din greșeală” o casă abandonată veche. Abia când au semnat actele și-au dat seama în ce capcană căzuseră

Tyler și Lauren Bouldin nu au terminat încă renovarea la casa cumpărată în urmă cu 5 ani FOTO: Instagram/ theforgehouse

Aflați în căutatea casei ideale pentru copiii lor, doi soți din SUA au cumpărat practic din greșeală o casă abandonată, veche de 200 de ani. Odată ce s-au trezit proprietarii locuinței pe care au dat mai mult decât și-ar fi dorit, a început o aventură costisitoare care durează de cinci ani și încă nu s-a terminat.

Soții din Pennsylvania, Tyler și Lauren Bouldin, nu și-au imaginat niciodată că vor cumpăra o casă care avea să le consume următorii cinci ani din viață.

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În 2020, cei doi căutau un loc mai retras, într-o zonă rurală, unde să-și crească copiii, când Tyler, 36 de ani, a observat o casă din piatră construită în anii 1830, amplasată pe un teren de aproximativ două hectare, scoasă la licitație. Deși știau că avea nevoie de lucrări ample de renovare, după ce au vizitat-o de două ori, el și Lauren (36 de ani) au fost convinși de amplasarea proprietății și de potențialul ei.

Apoi, în ziua licitației, au cumpărat casa cu 460.000 de dolari, cu 20.000 de dolari peste limita pe care și-o stabiliseră, și așa a început o aventură mult mai lungă decât și-ar fi imaginat.

„Sincer, a fost o prefigurare destul de bună a felului în care urmau să arate următorii cinci ani de renovare a acestui loc”, a spus Lauren într-un videoclip postat recent pe TikTok.

Înainte să găsească această proprietate, cuplul locuia în prima casă pe care o cumpărase, într-un cartier suburban. Își doreau un teren mai mare pentru copiii lor, însă piața imobiliară le-a șicanat demersurile.

După ce au pierdut mai multe case pentru care făcuseră oferte, și-au dat seama că era necesar să abordeze în mod diferit căutarea unei proprietăți.

„Piața era nebunească și nu reușeam să fim competitivi pentru proprietățile care îndeplineau criteriile noastre”, au declarat cei doi soți pentru People. „Am început să ne dăm seama că nu ne puteam permite să cumpărăm ceea ce ne doream dacă nu începeam să fim creativi”.

Această creativitate i-a condus către „The Forge”. Lauren spune că soțul ei a găsit anunțul în timp ce naviga pe un site imobiliar, în toamnă.

„Și vă spun eu, este absolut superbă în acea perioadă a anului”, a spus ea în videoclip. „Vânzătorii știau cu siguranță ce fac. Casa se află chiar la poalele unui munte, înconjurată de copaci uriași ale căror frunze își schimbă culorile”.

Știau că locuința avea nevoie de foarte multe lucrări și recunosc că, la momentul respectiv, „nu aveau nicio intenție să cumpere o casă care necesita o renovare completă”, însă așteptările lor în privința proiectului erau, totuși, extrem de optimiste.

După ce au vizitat The Forge de două ori înainte de licitație, atât Tyler, cât și Lauren au văzut proprietatea ca pe o oportunitate rară de a transforma o casă cu un potențial extraordinar. Nu aveau însă nicio idee cât de multă muncă îi aștepta.

În ziua licitației, Lauren se afla în afara orașului, așa că Tyler a mers singur, având stabilită o limită strictă de cheltuieli de 440.000 de dolari.

După cum a povestit ea în videoclip, licitația a continuat să urce până când licitatorul a ajuns la 460.000 de dolari. În câteva clipe, „Tyler i-a zâmbit. Licitatorul a interpretat asta drept o ofertă”, iar The Forge a devenit brusc a lor, cu 20.000 de dolari „peste buget”.

„A fost un adevărat carusel de emoții; la început eram pur și simplu confuz, apoi încântat, după aceea panicat și, în cele din urmă, doar nerăbdător să o sun pe Lauren și să-i spun că reușisem”, a declarat Tyler.

Când Lauren a aflat vestea, emoția a fost reciprocă.

„Când a aflat că am cumpărat-o, a fost atât de fericită încât a început să plângă, ceea ce m-a făcut și pe mine să plâng, iar apoi am avut pur și simplu un moment în care am vărsat amândoi lacrimi de fericire, în timp ce încercam să realizăm ce se întâmplase”, își amintește el.

După ce entuziasmul inițial s-a risipit, cuplul a trebuit să înfrunte realitatea a ceea ce cumpărase.

Proprietatea fusese abandonată și se afla într-o stare precară: lipseau porțiuni din podele, scara se prăbușea, bucătăria nu mai exista, iar vegetația sălbatică invadase terenul. Piscina abandonată era plină cu apă neagră și șerpi.

Cu toate acestea, soții au crezut că pot face singuri renovarea.

„Cred că ar fi trebuit să fim mai îngrijorați decât am fost în realitate, dar aveam acel nivel de încredere care este posibil doar atunci când nu știi cu adevărat cu ce te confrunți”, mărturisesc cei doi.

Deși planul lor inițial era să termine cea mai mare parte a lucrărilor în aproximativ un an, „lucrând noaptea și în weekenduri pentru a termina”, ei recunosc că bugetul, planul și calendarul lor „s-au dovedit a fi complet greșite”.

Anii care au urmat au adus probleme structurale, reparații care necesitau specialiști și costuri mult mai mari, după ce pandemia a făcut dificilă procurarea materialelor și a constructorilor. Aceste provocări „au făcut praf bugetul” și i-au obligat pe cei doi să regândească modul în care abordau renovarea casei.

În loc să se grăbească, au început însă să refolosească materiale, să caute oferte avantajoase, să facă singuri mai multe lucrări și să se bazeze pe prieteni, familie și pe ajutorul oamenilor pe care i-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale.

„În diferite momente, am locuit cu fiecare dintre părinții noștri pentru a economisi bani și a face posibil acest proiect și am renunțat timp de cinci ani la mesele în oraș, vacanțe și alte lucruri care țin de confortul unui anumit stil de viață, în schimbul gips-cartonului, podelelor și nopților târzii de muncă”, au spus soții.

Chiar și piscina plină de șerpi a devenit, în cele din urmă, parte din transformare. În loc să o restaureze, au demolat-o și au transformat spațiul într-o grădină, încercând în același timp să facă proprietatea din jur mai puțin atractivă pentru șerpi, îndepărtând vegetația densă și resturile și eliminând locurile care favorizau apariția rozătoarelor.

„Poți duce la bun sfârșit orice proiect dacă alegi două dintre aceste trei lucruri: bun, rapid și ieftin”, explică soții Bouldin. „De cele mai multe ori, am decis să alegem ceva bun și ieftin, dacă era posibil - uneori nu puteam obține decât ceva bun, dar și asta era mai bine decât să plătim mult pentru ceva rapid”.

După aproximativ cinci ani și peste 300.000 de dolari cheltuiți pentru renovări, casa este finalizată în proporție de aproximativ 85%, însă mai sunt de făcut acoperișul, ferestrele, hambarul, grădinile și alte proiecte.

Cu toate acestea, soții subliniază că nu își mai măsoară succesul în funcție de momentul în care renovarea va fi complet terminată.

„În schimb, ne concentrăm să fim productivi atunci când putem, fără să pierdem din vedere ceea ce este important pentru noi”, au declarat soții. „Dacă ne-am grăbi, ne-am asuma prea multe lucruri sau ne-am măsura succesul în funcție de cât de mult am progresat până la acel «gata», nu am putea niciodată să ne bucurăm de familia minunată și de casa pe care am construit împreună”.