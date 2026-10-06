Tentativă de jaf asupra unei dube blindate de valori în Italia. Autostrada a rămas blocată timp de 14 ore

Circulația pe autostrada A14, în apropiere de Foggia, în Italia, a fost blocată timp de 14 ore în urma unei tentative de jaf asupra unei dube blindate de transport valori, care a avut loc luni, 5 octombrie, la începutul după-amiezii.

Din primele cercetări a reieşit că o bandă formată din cel puțin zece persoane a încercat să jefuiască o autospecială blindată aparținând firmei de securitate „Battistolli”, relatează Il Messaggero.

Șoferii dubei au trăit momente de teroare pe autostradă, după ce vehiculul a fost blocat cu ajutorul mai multor vehicule incendiate, în timp ce carosabilul a fost presărat cu dispozitive cu țepi. Apoi a urmat o ploaie de gloanțe menite să oprească vehiculul blindat, care transporta o sumă mare de bani colectată de la diverse societăți comerciale din provincia Foggia.

Atacul asupra vehiculului blindat a eșuat, lăsându-i pe infractori fără altă opțiune decât să fugă cu mâinile goale. La fața locului au intervenit patrule ale Poliției Statale și ale Poliției Autostrăzilor, alături de pompieri și de personalul companiei Autostrade per l'Italia.

Ancheta este coordonată de ofițeri din cadrul Brigăzii Mobile din Foggia, sub supravegherea Direcției Districtuale Antimafia din Bari.