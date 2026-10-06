CEO-ul Grindr avea 500 de dolari când a terminat facultatea. Acum este milionar și vrea să le dea o lecție copiilor lui, la 10 ani

George Arison, CEO-ul Grindr FOTO: Profimedia Images

George Arison, CEO-ul Grindr, știe ce înseamnă să pornești de la zero. Născut în Uniunea Sovietică, a emigrat în SUA în adolescență, s-a întreținut făcând diverse munci în timp ce studia și a absolvit facultatea cu doar 500 de dolari în buzunar.

Departe de a considera greutățile un obstacol, el spune că tocmai acestea i-au dat perseverența necesară pentru a-și construi singur averea și a deveni milionar.

Acum, cea mai mare curiozitate a sa este dacă cei doi copii ai lui vor avea aceeași ambiție și aceeași determinare. Atât de mult este preocupat de asta, încât intenționează să-i aducă la birou începând de pe la vârsta de 10 ani.

„Când aveam vârsta lor, tatăl meu venea să-mi spună noapte bună și petrecea 30 de minute vorbind cu mine despre faptul că, în opinia lui, Uniunea Sovietică urma să se prăbușească până când eu voi împlini 15 ani și că singurii oameni care ar fi avut succes dacă Uniunea Sovietică s-ar fi prăbușit ar fi fost cei care fie vorbeau engleza, fie știau să tragă cu arma”, a declarat Arison pentru Fortune. „Există un contrast foarte puternic între ceea ce primeam eu la vârsta de șase ani și ceea ce primesc copiii mei la șase ani”.

Arison și-a făcut un nume după ce a fondat Taxi Magic (vândută ulterior pentru o sumă care nu a fost dezvăluită și care se numește acum Curb). În octombrie 2022, a preluat conducerea Grindr, aplicația de întâlniri pentru comunitatea LGBTQ+, care are 14 milioane de utilizatori lunar, funcție care îi aduce un salariu de 1 milion de dolari pe an, plus bonusuri și opțiuni pe acțiuni.

„Fără îndoială, în momentul de față, copiii mei nu trec prin suficiente dificultăți pentru a fi pregătiți pentru succes în felul în care am fost eu, asta este de necontestat. Copiii mei cresc în Palo Alto, California, unul dintre cele mai sigure și mai bogate locuri din lume”.

Dar, spune Arison, există lucruri pe care părinții le pot face pentru a le insufla copiilor perseverența. Este un subiect pe care Arison și soțul său l-au discutat: cum să-i ajute să depășească eventualele provocări pe care viața le va pune în cale, fără să le „răpească” nimic din ceea ce au acum.

În cele din urmă, a găsit două soluții: schiul și observarea directă a muncii sale.

În loc să-și protejeze copiii de presiunile asociate muncii sale, Arison intenționează să-i ia cu el și să-i implice în viața profesională.

„Vreau să fie mult mai implicați în munca mea decât cred că și-ar implica majoritatea părinților copiii în propriul lor serviciu, pentru că eu chiar cred că aceasta este una dintre modalitățile prin care poți învăța ce înseamnă excelența”, explică Arison. „Încă muncesc extrem de mult. De obicei lucrez între 10 și 12 ore pe zi și cred că faptul că vor vedea ce fac și cât de importantă este pasiunea pentru muncă va fi cu adevărat esențial”.

El știe din proprie experiență cât de mare poate fi impactul observării de aproape a ambiției. De fapt, Arison obișnuia să-l însoțească pe bunicul său la serviciu, unde acesta ocupa o „funcție importantă în sistemul sovietic”, încă de la vârsta de 7 ani.

„Mă ducea foarte des cu el la serviciu când eram mic”, povestește bărbatul de 47 de ani. „Cred că o mare parte din perseverența mea profesională vine tocmai din faptul că l-am privit pe el. Și, prin urmare, cred că faptul că ai mei mă vor vedea la muncă va fi foarte important pentru ei, pentru a înțelege de ce trebuie să muncești cu multă determinare și că, odată cu oportunități mari, vin responsabilități și mai mari”.

Acasă, Arison face un efort conștient să aducă munca sa în discuțiile de zi cu zi, chiar dacă ai lui sunt încă prea mici pentru a înțelege cu adevărat ce presupune conducerea unei companii.

„Nu înțeleg, dar fac asta intenționat”, spune el, adăugând că, în mod cert, îi va duce la sediul Grindr peste câțiva ani.

Deși schiul poate părea genul de activitate asociat vacanțelor de lux, Arison spune că și-a pus copiii pe schiuri de la o vârstă foarte fragedă tocmai pentru că acest sport le va testa rezistența.

„Schiul nu este deloc ușor. Este un sport complex și trebuie să te confrunți cu tot felul de situații în timp ce îl practici”, spune Arison, adăugând că el însuși era nevoit uneori să sară din telescaun cu trei sau patru locuri înainte de capăt, pentru că acesta se mai oprea din funcționare.

„Probabil că ai mei nu vor fi nevoiți să facă asta, dar schiul este în continuare dificil și vreau să învețe, probabil, atât plăcerea pe care o oferă, cât și dificultatea de a face față unei astfel de situații”.

Este și o modalitate de a petrece timp împreună. La fel ca mulți părinți, el este adesea absorbit de muncă în viața de zi cu zi. Schiul este o ocazie de a se deconecta cu adevărat împreună.

„Un alt lucru pe care mi l-au spus mulți dintre mentorii mei sau prietenii mei care au copii mai mari și se află într-o situație financiară similară cu a mea sau chiar mai bună este că unul dintre lucrurile pe care le poți face este să te implici foarte mult într-unul dintre sporturile practicate de copilul tău”, adaugă CEO-ul.

„Pentru că, dacă te implici cu adevărat într-unul dintre sporturile lui, se dezvoltă o relație mult mai apropiată între voi, într-un mod în care altfel nu s-ar întâmpla, mai ales dacă nu ești părintele care petrece cel mai mult timp cu copilul în fiecare zi, cel care este acolo tot timpul”.

„Așa că acesta este un alt motiv pentru care i-am pus pe schiuri: pentru că mi-am dorit această experiență împreună cu ei. Facem asta împreună. Și este foarte important pentru mine să fiu acolo pentru ei atunci când schiază”, a mai declarat Arison.