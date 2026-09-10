O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța

Cea mai mare greșeală a hoților a fost furtul diamantului Grand Condé, un diamant roz natural de 9,01 carate. FOTO: Benjamin Chelly/LÉCOLE, School of Jewelry Arts

Un diamant roz legendar, furat în urmă cu un secol din Castelul Chantilly, va fi expus din nou în Franța, la 100 de ani de la unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din istoria țării. Piatra prețioasă a fost recuperată în 1926 după ce o cameristă dintr-un hotel parizian a mușcat dintr-un măr furat din bagajul hoților și a descoperit în interior celebrul diamant Grand Condé, potrivit CNN.

Suzanne Schiltz era cameristă la un hotel din Paris în 1926. Într-o zi de decembrie, în timp ce făcea ordine în camera a doi tineri, a văzut un măr în valiza acestora și l-a luat pentru că îi era foame. Când a mușcat din el, dinții i s-au lovit de un obiect foarte dur, care aproape i-a spart. Era diamantul Grand Condé, una dintre cele mai rare pietre prețioase din Franța.

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Cu două luni mai devreme, doi hoți jefuiseră castelul istoric Château de Chantilly, aflat la 50 de kilometri nord de Paris. Nu aveau la dispoziție decât două scări înalte, însă amploarea jafului, peste 75 de bijuterii din muzeul castelului, evaluate la acea vreme la 3 milioane de dolari, i-a făcut pe polițiști să creadă că autorii erau acrobați experimentați și genii ale spargerilor sau, cel puțin, angajați ai muzeului care își trădaseră instituția.

În realitate, Léon Kauffer și Émile Souter erau doi foști aviatori francezi demobilizați, trecuți puțin de 20 de ani, complet depășiți de situație. Deși au reușit să fure bijuteriile, nu au fost în stare să le vândă. Până la arestare, Kauffer și Souter obținuseră doar 30.000 de franci, aproximativ 1.200 de dolari la vremea respectivă, din prada furată.

Greșeala pe care au făcut-o hoții

Cea mai mare greșeală a lor a fost furtul diamantului Grand Condé, un diamant roz natural de 9,01 carate, atât de celebru încât niciun bijutier nu îndrăznea să îl atingă de teama că ar putea fi implicat în anchetă.

„Fiecare polițist din Europa îl căuta”, a declarat Mathieu Deldicque, curator-șef al patrimoniului și director al Muzeului Condé.

În luna octombrie, diamantul roz natural va fi expus la Château de Chantilly pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la furt. Potrivit lui Deldicque, este și prima dată în ultimul secol când piesa este prezentată într-o expoziție de amploare deschisă publicului.

Potrivit unui articol de ziar din 1926, unul dintre hoți a fost întrebat de polițiști: „Îți plac merele?”

Uluit, acesta a răspuns: „De ce?”

„Ai unul cu niște sâmburi cam ciudați în valiză”, a spus polițistul.

Diamantul se află în posesia familiei Condé din 1740. Deși țara sa de origine rămâne un mister, existând ipoteze care îl plasează în India, Borneo sau Brazilia, documentele de arhivă arată că piatra a ajuns în Franța, unde primul său proprietar a fost Louis Henri de Bourbon, prinț de Condé și prim-ministru al Franței între 1723 și 1726.

Inițial, piatra prețioasă era montată într-o medalie a Ordinului Lâna de Aur, cel mai important ordin cavaleresc, iar ulterior a fost scoasă și montată pe un inel. O proclamație scrisă din secolul al XVIII-lea stabilea că diamantul trebuie moștenit, pe rând, de fiecare fiu cel mare al familiei Condé.

„Făcea parte din patrimoniul simbolic al acestei familii”, a spus Deldicque.

Deși curatorul a refuzat să estimeze valoarea diamantului sau costul asigurării sale, el a subliniat că „diamantele roz sunt cele mai rare și cele mai scumpe de pe piață”.

În 1983, o piatră prețioasă de dimensiuni similare era evaluată între 500.000 și 600.000 de dolari, iar în 2010 un diamant roz mult mai mare s-a vândut cu 46 de milioane de dolari. Totuși, niciunul nu avea proveniența istorică a diamantului Grand Condé.

Gemologii au creat o adevărată „carte de identitate” pentru piatră, folosind date obținute în urma unor analize științifice extinse. Printre caracteristicile înregistrate se numără raritatea, claritatea și densitatea diamantului.

Furtul este încă foarte prezent în mintea lui Deldicque. Da, au trecut 100 de ani. Dar au trecut și mai puțin de 12 luni de la un alt jaf răsunător: spargerea de la Muzeul Luvru din octombrie 2025, când mai multe bijuterii istorice ale Coroanei Franței au fost furate din cel mai cunoscut muzeu din Paris. Multe dintre ele nu au fost recuperate nici până astăzi.

„Au fost furate multe diamante istorice. Suntem solidari cu colegii noștri”, a spus el despre jaful de la Luvru.

Incidentul l-a făcut aproape să renunțe la expoziția deja planificată.

„Am ezitat multe săptămâni dacă să amân sau să anulez expoziția”, a mărturisit el.

În cele din urmă, organizatorii au mers înainte și au făcut ceva ce, probabil, împiedică diamantul să mai poată fi revândut, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu un secol.

Expoziție inedită la un secol de la jaf

Cu sprijinul L'École, School of Jewelry Arts, muzeul a reunit gemologi din Franța, Canada și Elveția pentru a realiza studii și analize detaliate asupra compoziției chimice, rarității, clarității și densității pietrei.

Ei speră că această bază de date, disponibilă public și care descrie toate caracteristicile unice ale bijuteriei, o va face ușor de identificat și, implicit, imposibil de vândut.

„Este ca o carte de identitate”, a explicat Deldicque. „Nu poți face nimic cu el, pentru că este prea cunoscut.”

Deși organizarea unei expoziții publice cu o piesă atât de rară implică, fără îndoială, riscuri, Deldicque insistă că teama de jaf nu ar trebui să împiedice expunerea patrimoniului, mai ales într-o perioadă în care furturile de bijuterii par să se înmulțească.

Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, un colier cu diamante în valoare de 4 milioane de dolari, care a aparținut cândva familiei regale egiptene, a fost furat într-un jaf de tip „smash-and-grab” la Viena, în Austria.

Dincolo de importanța istorică a diamantului Grand Condé, Deldicque spune că pietrele prețioase sunt „opere de artă și opere ale naturii”.

„Diamantele sunt cu totul speciale. Nu le poți aprecia cu adevărat din imagini, videoclipuri sau fotografii. Culoarea, lumina și prezența lor sunt atât de puternice încât trebuie văzute în realitate.”

Iar acest diamant roz, spune el, „are chiar și o ușoară tentă de portocaliu”.