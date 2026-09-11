Reducerea numărului de parlamentari. Grindeanu: "S-a propus de PNL și AUR. Kelemen era la mine, a fost o surpriză pentru amândoi"

Liderul PSD Sorin Grindeanu și liderul UDMR Kelemen Hunor. Foto: INQUAM Photos/Sebastian Tătaru

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a eclarat vineri, că proiectul de lege privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 nu a fost introdus pe ordinea de zi la inițiativa PSD, ci la propunerea AUR și PNL. Grindeanu afirmă că inclusiv președintele UDMR, Kelemen Hunor, se afla în biroul său și că amândoi au fost surprinși când au aflat despre introducerea proiectului în dezbaterea plenului.

Întrebat dacă introducerea proiectului reprezintă o formă de șantaj pentru ca UDMR să voteze viitorul executiv, Sorin Grindeanu a răspuns: "Nu am propus noi asta. Să luăm stenogramele. Eram în timpul ședinței de plen când PNL și AUR au propus introducerea pe ordinea de zi. Este șantajul PSD dacă proiectul este al PNL și AUR?", a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că introducerea proiectului pe ordinea de zi a fost o surpriză și pentru el, și pentru Kelemen Hunor, care se afla în acel moment în biroul său.

"Kelemen Hunor era la mine în birou. Și eu, și el am aflat despre introducerea pe ordinea de zi, peste cea aprobată, a proiectului cu 300 de parlamentari. A fost o surpriză și pentru mine, și pentru el. Am fost amândoi live în birou", a spus Grindeanu.

"Asta nu înseamnă că nu este un proiect despre care trebuie să se discute. Este clar că trebuie să se reducă numărul de parlamentari", a afirmat liderul PSD.

Întrebat cum a ajuns proiectul, după trei ani, pe ordinea de zi, Grindeanu a răspuns: "A fost cerut de cei de la AUR".

"Cel cu 300 de parlamentari nu exista pe ordinea de zi. Acest proiect nu era pe ordinea de zi. Kelemen era la mine când AUR și PNL au propus, prin votul plenului, introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. PSD nu va propune mărirea pragului electoral. Deci nu PSD, și nu șantaj", a declarat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai spus că discuțiile privind reducerea numărului de parlamentari trebuie purtate în cadrul comisiei constituite cu participarea tuturor partidelor parlamentare.

"Nu putem să discutăm separat lucrurile. E bine că s-a făcut această comisie din toate partidele și că nu se iau decizii prea repede înainte. ", a conchis Grindeanu.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut marți, în ședința de plen a Camerei Deputaților, introducerea în dezbatere a proiectului de lege care pune în aplicare voința exprimată de români la referendum privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Proiectul urmează să intre în dezbaterea comisiilor parlamentare.

AUR subliniază că proiectul se află deja în circuitul legislativ și oferă Parlamentului posibilitatea concretă de a pune în aplicare rezultatul referendumului. În condițiile în care PNL și USR s-au declarat public în favoarea reducerii numărului de parlamentari, AUR le cere să demonstreze prin vot că pozițiile exprimate public nu sunt simple exerciții de imagine.