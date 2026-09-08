Petrișor Peiu dezvăluie ce l-a sfătuit pe Grindeanu ca Adrian Veștea „să nu se facă de râs”: „A fost un sfat chiar dezinteresat”

Sorin Grindeanu a confirmat că s-a întâlnit de mai multe ori cu liderul AUR înainte de votul pentru Guvernul Veștea. Foto: Inquam Photos/George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a dezvăluit marți, la Antena 3 CNN, că i-a informat personal pe social-democrații Sorin Grindeanu și Marian Neacșu că partidul nu va vota pentru Guvernul Veștea și l-a sfătuit pe președintele PSD să nu îl lase pe Veștea să meargă la sediul AUR pentru că „se va face de râs”.

Întrebat dacă îi este clar de ce Guvernul Veștea nu a obținut votul Parlamentului pentru a fi învestit în funcție, Petrișor Peiu a spus că lui îi este „foarte clar”. Ba mai mult, liderul senatorilor AUR susține că i-a avertizat pe social-democrați că nu pot conta pe voturile senatorilor și deputaților partidului său.

„Sigur, mi-e foarte clar. Mie mi-e foarte clar, de ce? Pentru că eu m-am dus la domnul Neacșu în birou, unde era și domnul Grindeanu, cu încă doi colegi ai mei și le-am spus: 'domne nu vom putea să schimbăm astăzi decizia votului asupra guvernului propus Veștea'. Eu le-am spus 'sfatul meu este să nu-l lăsați pe domnul Veștea să se ducă la sediul AUR că se va face de râs'. A fost un sfat chiar dezinteresat”, a afirmat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a respins afirmațiile că George Simion le-ar fi făcut alte promisiuni social-democraților.

„Domnul președinte (George Simion n.red) nu putea să facă altceva decât spusese tot timpul, dânsul a spus foarte clar că în contextul în care AUR nu e invitat să facă parte din guvern, noi nu putem să votăm. Și e și normal. Credeți că PSD ar vota vreodată un guvern în care să nu fie?”, a mai spus Peiu.

Anterior, președintele PSD Sorin Grindeanu a confirmat că s-a întâlnit de mai multe ori cu liderul AUR înainte de votul pentru Guvernul Veștea pentru a negocia susținerea parlamentarilor partidului. „Unii au promis că vor da voturile”, a spus Grindeanu, adăugând că a existat o discuție în care șefia Senatului să revină partidului AUR și George Simion nu a cerut să intre la guvernare.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adopta ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.

De atunci, președintele Nicușor Dan a nominalizat doi premieri de la începutul crizei politice: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul după ce nu a reușit să strângă o majoritate, și Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament.