Proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 intră în dezbaterea comisiilor, la solicitarea AUR

Proiectul urmează să intre în dezbaterea comisiilor parlamentare / Foto: Agerpres

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a cerut marți, în ședința de plen a Camerei Deputaților, introducerea în dezbatere a proiectului de lege care pune în aplicare voința exprimată de români la referendum privind reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Proiectul urmează să intre în dezbaterea comisiilor parlamentare.

AUR subliniază că proiectul se află deja în circuitul legislativ și oferă Parlamentului posibilitatea concretă de a pune în aplicare rezultatul referendumului. În condițiile în care PNL și USR s-au declarat public în favoarea reducerii numărului de parlamentari, AUR le cere să demonstreze prin vot că pozițiile exprimate public nu sunt simple exerciții de imagine.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a cerut partidelor care susțin public reducerea numărului de parlamentari să înceteze jocul declarațiilor și să demonstreze prin vot dacă vor, într-adevăr, să pună în aplicare voința românilor.

„Este o solicitare pe care o tot facem de ani de zile, dar am văzut ieri două partide care s-au arătat dispuse să punem în aplicare referendumul românilor, care au spus că Parlamentul trebuie să fie compus din maximum 300 de parlamentari.

(…) Este momentul, stimați colegi, să arătați că nu facem declarații politice. Vreți să faceți reforma Parlamentului? O aveți pe masă. Nu vă ascundeți după deget, nu vă ascundeți după copac, lumea vă vede”, a transmis Mihai Enache, într-un comunicat de presă.

Deputatul AUR Gianina Șerban a cerut ca proiectul privind reducerea numărului de parlamentari să fie supus procedurii parlamentare și a atras atenția că voința exprimată de români prin referendum nu poate fi ignorată la nesfârșit.

„În momentul în care se solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect legislativ pentru care nu există consens, se supune votului plenului Camerei Deputaților, care este un proiect de interes pentru întreaga societate.

Am avut un referendum unde românii au cerut diminuarea Parlamentului, să avem un număr de 300 de parlamentari, și acum liderii au ieșit la tribună și v-au solicitat asta”, a declarat deputatul AUR Gianina Șerban.

„AUR susține că, după ani de amânări și tergiversări, nu mai există nicio scuză pentru blocarea unui proiect care pune în aplicare voința exprimată de români prin referendum. Cei care susțin astăzi că vor un Parlament cu 300 de membri au proiectul pe masa Parlamentului”, se mai arată în comunicatul de presă.