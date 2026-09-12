Făcea curățenie în garaj când a găsit un dosar vechi marcat "SECRET”. Înăuntru erau mărturii rare despre al Doilea Război Mondial

Paginile, vechi de 80 de ani și realizate din hârtie foarte subțire, asemănătoare hârtiei de calc, conțineau în cea mai mare parte relatări scrise de mână. FOTO: Profimdia Images

Un american care făcea ordine în garaj înainte de Halloween a descoperit, în spatele unei plăci de lemn, o cutie de carton plină cu documente vechi, pe care era cât pe ce să le arunce la gunoi. Unul dintre dosare purta însă cuvântul „SECRET”, iar ceea ce părea inițial un teanc de hârtii fără valoare s-a dovedit a fi o colecție rară de mărturii ale unor soldați americani ținuți prizonieri în Germania în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Aproape 300 de pagini, care conțin relatările a peste 120 de prizonieri, au fost recuperate ulterior de Arhivele Naționale ale SUA, potrivit The Washington Post.

Jason Hurdle făcea loc în garaj pentru decorațiunile de Halloween când a tras de pe perete o placă de placaj aparent obișnuită și a descoperit un spațiu îngust în care nu mai intrase niciodată. Înăuntru se afla o cutie de carton plină cu dosare vechi și prăfuite, care păreau bune de aruncat la gunoi. Dar, în timp ce ducea cutia la platforma camionetei sale și se pregătea să o arunce, o rafală de vânt a ridicat una dintre coperți. Un cuvânt scris cu litere roșii, de tipar, l-a făcut să se oprească: „SECRET”.

Mecanic pentru districtul școlar din apropiere de Waterloo, statul New York, Hurdle nu avea de obicei de-a face cu documente guvernamentale care purtau marcaje de clasificare. La început, nu era sigur ce anume găsise. Dar, pe măsură ce a început să citească paginile, și-a dat seama despre ce era vorba.

Paginile, vechi de 80 de ani și realizate din hârtie foarte subțire, asemănătoare hârtiei de calc, conțineau în cea mai mare parte relatări scrise de mână, la persoana întâi, ale unor prizonieri de război americani, care descriau experiențele lor în captivitatea germană din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Soldații povesteau că au fost ținuți în condiții înghesuite și insalubre, cu puțină mâncare, căldură sau medicamente. În total, cele aproape 300 de pagini descoperite de Hurdle conțineau mărturiile a peste 120 de soldați, o mărturie istorică extraordinară care ar fi putut fi pierdută pentru totdeauna dacă el ar fi aruncat pur și simplu dosarele.

Documentele au fost recuperate

În iulie, Arhivele Naționale ale SUA au anunțat că documentele au fost recuperate în siguranță prin Programul de Recuperare a Arhivelor, o echipă de arhiviști care funcționează asemenea unor detectivi și caută documente federale pierdute sau furate. Guvernul american a recuperat, de asemenea, documente legate de misiunile Apollo, un decret prezidențial de grațiere semnat de Franklin Pierce, o listă cu rezultatele unui vot din Congres din 1812 și o scrisoare din 1854 adresată secretarului de Război de atunci, Jefferson Davis, de locotenentul J.E.B. Stuart, înainte ca cei doi să se alăture Confederației. Cu excepția documentelor din Al Doilea Război Mondial, toate celelalte au fost recuperate de la case de licitații sau colecționari.

Kimberly Guise, vicepreședinte adjunct pentru activități curatoriale la Muzeul Național al celui de-Al Doilea Război Mondial, a declarat că mii de oameni au contactat muzeul din New Orleans cu documente din timpul războiului, de multe ori acte personale ale unor rude care au servit în armată. Documentele găsite de Hurdle sunt însă deosebit de importante datorită numărului mare de mărturii directe pe care le conțin.

„Este foarte norocos faptul că acest material a fost descoperit, că domnul s-a uitat în cutie și că a ajuns să îl ducă într-un loc sigur”, a spus Guise după ce The Post i-a cerut să analizeze documentele. „Este un material extraordinar pentru cercetarea privind prizonierii de război.”

Descoperirea a fost complet neașteptată pentru Hurdle. Casa, care aparținuse familiei soției sale timp de mai multe generații, îi era în mare parte familiară după 14 ani în care locuise acolo și nu se gândise că acel spațiu ascuns ar putea adăposti ceva misterios.

Când și-a dat seama ce erau documentele, Hurdle le-a dus la un muzeu din apropiere dedicat Zilei Memorialului și a vorbit cu Amelia Burm, ghid și istoric specializat în cercetare, care își încheia studiile de licență în istorie și muzeologie la Universitatea Nazareth din apropiere. Burm a dus documentele la profesorul ei, care i-a recomandat să contacteze Administrația Națională pentru Arhive și Evidențe. În ianuarie, Arhivele Naționale au trimis doi oficiali la casa lui Hurdle, unde acesta a așezat documentele pe masa din bucătărie.

Angajații Arhivelor Naționale au fost la fel de nedumeriți. Instituția federală nu avea documentele pe lista celor dispărute.

„Descoperirea acestor documente guvernamentale este importantă și semnificativă pentru a asigura păstrarea și accesul publicului la istoria țării noastre”, a declarat Grace McCaffrey, purtătoare de cuvânt a Arhivelor Naționale, ca răspuns la întrebările The Post.

Ce scrie în documentul „SECRET”

Primul document pe care l-a văzut Hurdle conținea un raport al colonelului Darr H. Alkire, din Forțele Aeriene ale Armatei SUA, care fusese doborât și capturat de forțele germane. Documentul, marcat „SECRET” și datat 28 februarie 1945, relata că un lagăr german de prizonieri încălcase un acord între marile puteri privind tratamentul prizonierilor de război. Alkire descria lipsurile de provizii, condițiile înghesuite și apropierea periculoasă a lagărului de obiective militare.

În centrul de arhive din College Park, o clădire din sticlă și metal, documentele sunt păstrate acum într-o cutie gri, cu o etichetă dactilografiată pe care scrie „declasificat”. Ele au fost păstrate în aceeași ordine în care au fost găsite, împărțite în plicuri de hârtie kraft etichetate. Cel puțin o pagină, ruptă parțial, a fost păstrată într-o folie transparentă, iar numai arhiviștii au voie să manipuleze documentele.

McCaffrey a declarat că Arhivele Naționale intenționează să digitalizeze documentele și să le pună la dispoziția publicului în sala de cercetare a instituției din College Park, Maryland. Nimeni nu a reușit să afle cum au ajuns documentele, inițial, în spațiul ascuns din garajul lui Hurdle. Acesta a spus că este posibil să fi aparținut unui fost vecin, deoarece a găsit și obiecte care aparținuseră unui strămoș al acelei familii, însă misterul rămâne nerezolvat.

Hurdle a spus că este recunoscător Arhivelor Naționale pentru că au păstrat documentele și le vor pune la dispoziția publicului.

În primăvara anului 1945, drumul spre casă pentru mii de prizonieri de război americani trecea prin Camp Lucky Strike.

Tabăra se întindea pe dealurile din Normandia, în apropiere de Saint-Valery-en-Caux, Franța, și semăna aproape cu un oraș temporar, cu rânduri lungi de corturi, cantine, complexe medicale, dușuri, camioane și puncte de procesare, toate construite pentru a permite armatei să deplaseze cât mai rapid un număr mare de oameni.

Lucky Strike putea găzdui oficial până la 58.000 de militari în același timp, fiind cea mai mare dintre zonele de tranzit din regiune. Aceste puncte de trecere erau cunoscute colectiv drept „taberele țigaretelor”, fiecare primind nume de cod militare inspirate de mărci cunoscute la acea vreme, precum Camp Old Gold, Camp Pall Mall și Camp Twenty Grand.

Pentru prizonierii eliberați care ajungeau acolo, tranziția putea fi amețitoare.

Cu doar câteva zile înainte, unii trăiseră cu supă subțire și resturi de pâine. Alții supraviețuiseră marșurilor forțate în fața armatelor aliate aflate în avans. Unii ajungeau murdari, bolnavi, plini de paraziți și incredibil de slăbiți. Apoi, dintr-odată, aveau în față camioane americane, uniforme, țigări, cafea, gogoși și cantități de mâncare la care visaseră luni întregi.

Bărbații erau intervievați și li se cerea să-și consemneze experiențele. Fiecare fusese interogat pentru ca forțele americane să poată strânge informații. Interviurile și formularele erau atât de ample, încât unul dintre soldați a numit tabăra „Mount Paper Trail”, o aluzie la munții de hârtii strânși acolo. Mărturiile au fost folosite ulterior de guvernul american și de anchetatorii crimelor de război în tribunalele militare.

Prima pagină văzută de Hurdle, marcată „SECRET”, era începutul unui memorandum de cinci pagini redactat de un colonel din Forțele Aeriene ale Armatei SUA. Documentul descria în detaliu tulburător condițiile în care erau ținuți prizonierii de război, condiții care încălcau Convențiile de la Geneva din 1929.

După Primul Război Mondial, Statele Unite, Germania și alte câteva mari puteri conveniseră să trateze cu demnitate viitorii prizonieri de război. Nu toate țările au semnat acordul, printre acestea numărându-se Japonia, care și-a supus prizonierii unor condiții care le puneau viața în pericol în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, soldații americani au relatat că Germania nu își respecta partea de înțelegere și că trebuia trasă la răspundere. Oficialii americani au strâns dovezi, intervievând prizonieri de război și cerându-le să își consemneze experiențele.