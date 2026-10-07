O singură aplicație pentru toate parcările cu plată din România. Planul Amparcat, prezentat la Smart Urban Mobility

sursa foto: Antena 3 CNN

La Smart Urban Mobility, evenimentul dedicat mobilității urbane din cadrul Salonului Auto București, tehnologia și soluțiile digitale sunt în prim-plan. Evenimentul organizat de Antena 3 CNN aduce la Romexpo demonstrații și prezentări ale unor aplicații și soluții Smart City care transformă modul în care ne deplasăm și interacționăm cu orașele.

Pe parcursul celor șase zile dedicate transportului și vehiculelor de astăzi și de mâine, publicul poate descoperi cele mai noi tehnologii și soluții de mobilitate urbană implementate în România.

Cezar Toba, Sales Manager: Zilele acestea am reușit să depășim borna de 3 milioane de utilizatori, iar în momentul de față ne regăsim în peste 20 de orașe în țară și administrăm undeva la peste 80.000 de locuri. În momentul de față, administrăm peste 80.000 de locuri cu plată. Față de ediția de anul trecut, am reușit să adăugăm orașe noi în portofoliu, precum Brașov, precum Mogoșoaia, precum Giurgiu și evident avem de gând să ne extindem chiar mai mult până la sfârșitul anului.

Adrian Ursu: E reticență din partea administrațiilor locale sau de ce poate să fie harta asta mult mai intens colorată, sau e vorba de capacitatea logistică de a putea deservi la calitate pe toți beneficiarii? Nu.

Cezar Toba: În momentul de față, avem din ce în ce mai multe orașe interesate de aceste locuri de parcare cu plată, dar este un proces întreg pentru a le implementa, iar acolo unde deja există soluții încercăm evident și noi să venim împreună cu soluțiile deja existente.

Adrian Ursu: Dacă ar fi să dați acum timpul înapoi, ce ați fi făcut altfel când ați pornit, ca lucrurile să arate și mai bine? Sau dacă ar fi să dăm înainte, ce credeți că trebuie schimbat pentru ca facilitatea asta uriașă pe care o are oricine își descarcă aplicația, să poată să o utilizeze mult mai ușor în mult mai multe locuri din România?

Cezar Toba: Nu știu dacă am schimba ceva față de cum am făcut până acum, deoarece vedem că am reușit să ne dezvoltăm destul de bine. Noi încercăm să ne uităm către viitor și să reușim să aducem Amparcat în toate orașele cu parcări cu plată, astfel încât evident un utilizator să poată să folosească aceeași aplicație pentru întreaga țară. Ăsta este țelul nostru, muncim pentru asta și sperăm că acolo să ajungem în viitor.

Adrian Ursu: Aveți o interacțiune permanentă cu beneficiarii, ce vă cer să îmbunătățiți, ce vă cer să adăugați?

Cezar Toba: În momentul de față, toată lumea se uită spre această optimizare și această modernizare a datelor. Când vorbim de clienți, încercăm să avem mai multe produse pentru ei, dar și să le îmbunătățim pe cele existente, iar când vorbim de primării, de administrația locală, încercăm să ușurăm întreg procesul de analiză pentru ei.

Încercăm să le scoatem toate datele mai ușor, să vadă ce merge și ce nu, și de acolo să ne uităm împreună spre ce putem să facem pe viitor.