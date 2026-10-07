CNN: Trump e puțin supărat. Republicanii nu prea vor să se afișeze alături de el în campania pentru alegerile pentru Congresul SUA

Donald Trump, la convenția Partidului Republican, organizată îin Dallas. Alegerile „midterm”, decisive pentru Congresul SUA, sunt programate la începutul lunii noiembrie. Foto: Profimedia Images

Candidații republicani aflați în competiții strânse înaintea alegerilor „midterm” din SUA, de la jumătatea mandatului, pentru Congresul SUA, nu prea își doresc să se afișeze alături de Donald Trump în campania electorală, informează CNN.

Foarte puțini dintre acești candidați au participat la convenția republicană pentru alegerile intermediare. De asemenea, programul de turnee electorale prin țară al lui Trump a inclus, oarecum ciudat, state mai puțin importante, precum Alabama, Oklahoma și New York și doar câteva state care se pot dovedi decisive la alegerile din noiembrie.

Inclusiv în Texas, actualul guvernator republican, Greg Abbott, nu va fi prezent la mitingul electoral unde va fi prezent Trump, notează CNN.

Trump a postat pe rețelele sociale mesaje precum „Mulțimile și entuziasmul de la mitinguri sunt incredibile!”, sau „Răsturnăm alegeri peste tot. … Se întâmplă totul!”.

Într-o postare separată, Trump a menționat, cu majuscule: „MITINGURILE MELE SALVEAZĂ PARTIDUL REPUBLICAN, DIN NOU!!!”

Mesajul unei senatoare republicane pentru Trump: „Îți păstrăm o friptură bună de porc din Iowa”

Atunci când un reporter l-a întrebat luni pe Trump despre mitingul electoral din statul Michigan, Trump a spus că va merge. Când a fost întrebat despre campania în Maine, președintele SUA a sugerat că ar merge și acolo.

„Nu știu despre Maine,” a spus Trump. „Cred că mergem și în Maine”.

În schimb, senatoarea republicană Susan Collins a spus în mod repetat că nu se așteaptă ca Trump să vină în Maine. „Pur și simplu nu se va întâmpla,” a afirma Collins în iunie.

O situație delicată e și în statul Iowa, unde trei republicani din Camera Reprezentanților s-au delimitat recent de Trump, în legătură cu războiul din Iran. De asemnea, candidata republicană la Senat, reprezentanta Ashley Hinson, pare să se fi distanțat și ea de Trump, în ultima perioadă, conform CNN.

„O să vin în Iowa,” a spus Trump, adăugând: „Voi spune că vom face un mare miting și vom fi cu toții acolo împreună. Trebuie să vă asigurăm că toți sunteți aleși”.

Hinson a răspuns: „Îți păstrăm o friptură bună de porc din Iowa”.

În septembrie, Donald Trump promitea că va merge în 35 de state în care „o să vedem dacă putem să-i facem pe toți (candidații republicani) să fie aleși”. Trump a repetat promisiunea la convenția republicană, o săptămână mai târziu: „O să merg în fiecare dintre ele, vreo 35. În câteva cazuri, o să merg de două ori”.

Dar acest lucru nu se întâmplă, cel puțin deocamdată. Cu mai puțin de patru săptămâni rămase înaintea alegerilor, Donald Trump a ajuns doar în câteva zone cu adevărat importante pentru rezultatul final al alegerilor midterm din noiembrie..

Și, în ciuda afirmației lui Trump că el reprezintă un mare atu pentru republicani, se pare că ultima mare convenție a republicanilor s-a terminat într-un mare fiasco: sondajele recente arată că balanța a început să încline în favoarea democraților exact după acel moment.