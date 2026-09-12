Giorgia Meloni critică abordarea partidelor germane față de AfD, după victoria extremiștilor: „Cordonul sanitar nu funcționează”

1 minut de citit Publicat la 20:15 12 Sep 2026 Modificat la 20:15 12 Sep 2026

Sursa foto: Hepta

Prim-ministra italiană, Giorgia Meloni, spune că politica „cordonului sanitar” practicată de partidele tradiționale germane pentru a ţine formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) departe de putere este ineficientă, relatează dpa, citată de Agerpres.

„După cum putem vedea, este o strategie care nu funcţionează”, a declarat șefa guvernului de dreapta, la rândul ei provenită din rândul neofasciștilor, pentru ziarul italian Il Foglio într-un interviu publicat sâmbătă.

Meloni a răspuns unei întrebări despre victoria formaţiunii extremiste în alegerile din landul german Saxonia-Anhalt de weekendul trecut. Toate partidele tradiționale au exclus cooperarea cu AfD, în conformitate cu o politică „cordonului sanitar”.

Asta înseamnă că drumul către crearea unui guvern local în Saxonia-Anhalt va fi probabil dificil pentru AfD, deşi a obţinut un scor record de 43,8% din voturi în alegerile de duminică, ratând la limită majoritatea absolută. Serviciile interne de informaţii au clasificat organizaţia AfD din landul Saxonia-Anhalt drept extremistă de dreapta.

Meloni spune că mişcările politice „care se concentrează pe apărarea identităţii, lupta împotriva migraţiei ilegale în masă şi pericolul islamizării” au câştigat putere în Europa.

Reacţia „establishment”-ului, susţine Meloni, a fost adesea de „a ridica ziduri în loc să răspundă problemelor substanţiale”.

Această strategie în mod clar nu funcţionează, a spus ea, adăugând că „ascultarea acestor preocupări şi oferirea de răspunsuri” este abordarea mai încununată de succes.

Meloni este la putere de aproape patru ani, în fruntea unei coaliţii formate din trei partide de extremă dreapta și așa-zis „conservatoare”.

În trecut, Meloni, care conduce partidul Fraţii Italiei, s-a distanţat în mai multe rânduri de AfD şi ideile politice ale formaţiunii.