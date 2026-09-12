Campionatul de săpat morminte din Ungaria. Groparii au avut două ore pentru o groapă de 1,6 metri. Pe ce loc au terminat rușii

Fiecare echipă trebuie să sape o groapă de doi metri lungime, 80 de centimetri lățime și 1,6 metri adâncime. FOTO: Captură video

Un cimitir din Ungaria a devenit, pentru o zi, locul unei competiții neobișnuite: 38 de participanți s-au întrecut la săpat gropi de mormânt contra cronometru. Concursul, organizat de Asociația Administratorilor și Operatorilor de Cimitire din Ungaria, își propune să promoveze meseria de gropar și să combată tabuurile legate de moarte, iar echipele au fost evaluate atât după viteză, cât și după respectarea dimensiunilor și execuția gropii, potrivit AP.

Pământul uscat de seceta verii din cimitirul public din Nyergesújfalu, în nordul Ungariei, s-a dovedit un adversar pe măsură pentru cele 19 echipe formate din câte doi participanți. Aceștia au tras din greu, au transpirat și și-au dat toată silința în cursa pentru cea mai rapid săpată și mai bine executată groapă de mormânt.

„Viteza este principalul criteriu aici, nu frumusețea”, a spus Róbert Nagy, câștigătorul competiției, alături de coechipierul său, László Kiss.

„Când trebuie să sapi o groapă pentru o înmormântare, trebuie să fii foarte atent la dimensiunile exacte și să te asiguri că este săpată impecabil.”

Cei doi au câștigat cu timpul de o oră și 21 de minute, săpând o groapă care respecta specificațiile concursului: 1,6 metri adâncime, 2 metri lungime și 0,8 metri lățime.

Ei au împărțit un premiu în bani de 200.000 de forinți ungurești (aproximativ 640 de dolari).

Concursul de săpat gropi de mormânt a ajuns la a noua ediție și anul acesta a avut loc la Noul Cimitir Public din Nyergesújfalu, în județul Komárom-Esztergom, reunind angajați profesioniști ai cimitirelor pentru a-și testa viteza, rezistența și abilitățile tehnice.

Condițiile au făcut ca lopețile să nu fie întotdeauna suficiente: unele echipe au fost nevoite să apeleze la târnăcoape pentru a înainta prin solul întărit.

Fiecare echipă trebuie să sape o groapă de doi metri lungime, 80 de centimetri lățime și 1,6 metri adâncime, având la dispoziție cel mult două ore pentru această sarcină.

Este permisă săparea unei gropi mai mari, deși acest lucru îi costă pe concurenți timp prețios. O groapă mai mică decât dimensiunile specificate nu este acceptată. Regulile de siguranță stabilesc, de asemenea, modul în care pot lucra echipele. Doar o singură persoană poate fi în groapă la un moment dat, în timp ce partenerul său poate gestiona pământul excavat de la suprafață, dar nu poate intra în groapă în același timp.

Condițiile din acest an au făcut ca respectarea limitei de timp să fie deosebit de dificilă. Potrivit unei relatări locale, doar trei echipe au finalizat săparea în intervalul de două ore.

Iar săparea este doar jumătate din provocare. După o scurtă pauză, echipele trebuie să umple din nou groapa și să formeze movila de pământ de deasupra mormântului. Prin urmare, rezultatul final ține cont atât de săpare, cât și de calitatea lucrării de umplere.

Reguli de siguranță

Din motive de siguranță, doar un membru al fiecărei echipe poate lucra în groapă la un moment dat, scrie dailynewshungary.com.

Celălalt membru al echipei poate manipula și aranja pământul excavat, dar nu are voie să intre în groapă.

Astfel, cei doi nu pot lucra unul lângă celălalt în groapă, de exemplu unul folosind târnăcopul în timp ce celălalt sapă.

Concurenții care părăsesc zona desemnată pentru concurs nu au voie să revină ulterior.

Rușii s-au clasat pe locul 6

Imre Lődi și Zsolt Krucsai, reprezentând compania de servicii funerare din județul Csongrád, au terminat pe locul al doilea, cu timpul de o oră, 32 de minute și 38 de secunde. Angajatorul lor a declarat că cei doi bărbați erau colegi cu experiență, iar familiaritatea lor cu modul de lucru unul alături de celălalt a fost vizibilă pe tot parcursul competiției.

O echipă formată din doi ruși s-a înscris și a terminat pe locul al șaselea. Ceea ce a început ca un eveniment profesional de nișă a atras în scurt timp un public mult mai larg.

Organizatorii au mai spus că această competiție poate contribui la înlăturarea unora dintre tabuurile legate de moarte și le poate oferi angajaților din sectorul funerar ocazia de a primi recunoaștere pentru munca lor. Concursul din Ungaria a atras și în trecut interes internațional. La edițiile anterioare au participat gropari din țări precum Serbia, Cehia și Rusia.