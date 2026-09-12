Trump a ajuns în Irlanda pentru golf și întâlniri diplomatice. Peste 4.000 de polițiști au fost mobilizați

Miliardarul în vârstă de 80 de ani a promovat în mod deschis activitățile de golf ale holdingului familiei sale. FOTO: profimedia Images

Președintele american Donald Trump a sosit sâmbătă în Irlanda pentru o vizită scurtă, axată în principal pe golf, deși aceasta va debuta cu două întâlniri diplomatice la Dublin, cu președintele și premierul Irlandei, relatează AFP, citată de Agerpres.

Aeronava președintelui american - un avion oferit cadou de Qatar, a cărui intrare în serviciu a fost marcată de numeroase probleme - a aterizat puțin înainte de ora 08:25, ora locală (07:25 GMT).

Cel puțin 4.000 de polițiști și alți membri ai personalului de securitate irlandez au fost mobilizați pentru această vizită, ceea ce se consideră a fi una dintre cele mai ample operațiuni de securitate desfășurate vreodată în Irlanda.

Oponenții lui Donald Trump plănuiesc să protesteze la Dublin, unde președintele american are prevăzute întâlniri separate cu premierul irlandez Micheal Martin și cu președinta Catherine Connolly, o funcție cu caracter în mare parte ceremonial.

Ulterior, liderul de la Casa Albă urmează să se deplaseze la complexul său hotelier și de golf din Doonbeg, de pe coasta de vest, unde se desfășoară turneul Irish Open.

Miliardarul în vârstă de 80 de ani a promovat în mod deschis activitățile de golf ale holdingului familiei sale de când a revenit la Casa Albă pentru un al doilea mandat, în ianuarie 2025.

Se estimează că aproximativ 40.000 de spectatori vor fi prezenți la eveniment în acest weekend. Vedeta turneului este Rory McIlroy, câștigător a șase titluri de Grand Slam și în prezent numărul doi mondial; este posibil ca președintele SUA să înmâneze personal trofeul câștigătorului, duminică seara.

'Avem multe întâlniri cu lideri europeni și cu alții, așa că va fi o perioadă foarte interesantă', a declarat Donald Trump vineri seară, la plecarea cu avionul prezidențial Air Force One.

Printre subiectele care ar putea fi abordate în cursul convorbirilor sale oficiale se numără situația din Orientul Mijlociu - în special conflictul care implică SUA, Israelul și Iranul -, tarifele americane aplicate produselor farmaceutice europene și problema imigrației.

Guvernul irlandez are poziții diferite de cele ale administrației Trump în privința mai multor chestiuni, în special în ceea ce privește problema palestiniană; Dublinul este unul dintre cei mai vocali susținători ai cauzei palestiniene din Europa. Irlanda s-a numărat printre primele țări care au impus restricții comerciale privind produsele provenite din coloniile israeliene din Cisiordania. Franța, Marea Britanie și Canada au anunțat măsuri similare în cursul acestei săptămâni.

Factura pentru Dublin ar putea fi una considerabilă, mai notează AFP. Presa irlandeză estimează costul măsurilor de securitate pentru întreaga durată a vizitei lui Trump la 20 de milioane de euro.