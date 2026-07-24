Noile tarife anunțate de Trump pentru peste 80 de țări au intrat în vigoare. SUA înlocuiesc taxa de 10% cu un nou sistem tarifar

Administrația Trump a schimbat diverse legi comerciale, încercând să construiască un sistem care să protejeze economia SUA de concurența străină. Foto: Getty Images

Administrația Trump a impus vineri tarife vamale pentru mărfuri din peste 80 de țări. Tarifele variază între 10% și 12,5% și au înlocuit o taxă globală de 10% care a expirat, potrivit NYT.

În ultimele 17 luni, administrația Trump a schimbat diverse legi comerciale, încercând să construiască un sistem care să protejeze economia SUA de concurența străină. Taxele au fost emise în temeiul Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, care permite președintelui să impună tarife vamale țărilor care se angajează în practici comerciale nerezonabile sau discriminatorii. Administrația a invocat eșecul țărilor de a adopta sau aplica legi care interzic importul de bunuri fabricate prin muncă forțată în propriile țări, spunând că acest lucru dezavantajează întreprinderile americane care respectă astfel de legi.

Canada, care este supusă unui tarif de 10% în cadrul acordului, interzice deja importul de bunuri fabricate prin muncă forțată. Uniunea Europeană, de asemenea taxată suplimentar cu 10%, are o interdicție care este programată să intre în vigoare în decembrie 2027. Însă oficialii administrației Trump spun că guvernele nu au aplicat eficient aceste legi.

Statele Unite au, probabil, cele mai puternice restricții privind importurile de muncă forțată dintre toate țările. Au interzis importul de bunuri fabricate cu muncă forțată timp de aproape un secol, deși încă permit munca în închisori în condiții pe care organizațiile sindicale le consideră coercitive. În 2021, Statele Unite au adoptat o lege care interzice importurile dintr-o regiune a Chinei unde s-a constatat că munca forțată este larg răspândită.

Administrația Trump a presat, de asemenea, Canada și Mexicul să adopte o interdicție asupra importurilor realizate prin muncă forțată ca parte a negocierilor comerciale anterioare, iar alte 10 țări s-au angajat să impună interdicții ca parte a acordurilor comerciale negociate în ultimul an, a declarat un oficial de rang înalt al administrației.

Însă criticii spun că și Statele Unite au deficiențe în ceea ce privește protecția muncii. Iar unii spun că administrația a considerat munca forțată doar cea mai convenabilă modalitate de a reimpune tarifele anulate de Curtea Supremă.

În timp ce Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA, și alți oficiali americani au declarat public că nu pot prejudeca rezultatul anchetelor comerciale, oficialii administrației au asigurat în privat mai multe guverne străine că ratele lor tarifare vor ajunge să fie aceleași ca în acordurile negociate anul trecut.

Administrația Trump intenționează să indroducă noi tarife

Potrivit NYT, este probabil ca în următoarele săptămâni să fie introduse mai multe taxe. Administrația a propus o altă serie de tarife, folosind tot Secțiunea 301, pentru 15 țări și Uniunea Europeană pentru a compensa ceea ce Casa Albă numește practici neloiale în sectoarele lor de producție.

Trump a susținut că tarifele americane la importuri erau prea mici și a preluat al doilea mandat dorind să transforme acest sistem. Dar eforturile sale au întâmpinat blocaje în instanțele din SUA.

Constituția conferă Congresului puterea de a reglementa comerțul, dar legislatorii au scris numeroase legi care permit președintelui să emită tarife în anumite circumstanțe. Dar, de obicei, aceste legi sunt concepute pentru a ajuta președintele să abordeze practicile comerciale neloiale din anumite țări sau industrii, nu pentru a înlocui în totalitate sistemul tarifar american.

Curtea Supremă a invalidat instrumentul juridic preferat al lui Trump în februarie, când a declarat că utilizarea unei legi internaționale de urgență pentru a impune tarife a fost ilegală și a ordonat rambursarea a aproximativ 160 de miliarde de dolari din venituri vamale. Trump a folosit legea de urgență pentru a anunța tarifele sale de „Ziua Eliberării” asupra țărilor străine anul trecut și pentru a penaliza Canada, Mexicul și China pentru rolul lor real sau presupus în canalizarea fentanilului către Statele Unite.

După decizia Curții Supreme, Trump a apelat la Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974 ca o soluție temporară, o lege care nu fusese niciodată folosită pentru a impune tarife înainte. Secțiunea 122 permite unui președinte să impună un tarif pentru a aborda problemele balanței de plăți, dar are o limită de 150 de zile care urmează să expire vineri dimineața.

Utilizarea Secțiunii 122 de către Trump s-a confruntat și cu provocări legale. Un grup de întreprinderi mici și o coaliție de state au dat fiecare în judecată administrația, susținând că guvernul nu a îndeplinit criteriile stricte ale legii. În luna mai, majoritatea judecătorilor dintr-un tribunal comercial federal au fost de acord, pronunțând a doua înfrângere majoră a taxei vamale împotriva lui Trump.

Administrația a atacat decizia, iar instanțele au permis guvernului să continue să colecteze taxa de 10% la importuri pe măsură ce apelul înaintează.

Prevederea la care apelează administrația în continuare, Secțiunea 301, este testată în luptă. Trump a folosit-o pentru a impune tarife Chinei în primul său mandat, iar utilizarea acesteia a supraviețuit multiplelor contestații în instanță. Dar nu a fost niciodată folosită într-un mod atât de general, pentru a impune tarife vamale simultan asupra a zeci de țări.

Administrația a apelat, de asemenea, la o altă lege comercială obscură la începutul acestei săptămâni, când Trump a semnat ordine de impunere a unui tarif de 50% asupra exporturilor canadiene în valoare de miliarde de dolari. Legea Tarifară din 1930, cunoscută și sub numele de Legea Tarifară Smoot-Hawley, a fost redactată de Congres pentru a proteja afacerile americane în timpul debutului Marii Depresiuni, deși mulți istorici cred că aceasta a agravat de fapt criza. Prevederea Secțiunii 338 a legii pe care administrația a invocat-o nu a fost niciodată folosită pentru a impune tarife.