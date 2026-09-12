Câți bani cheltuie România pentru candidatura lui Cioloș la șefia Francofoniei. Fostul premier promite că va dezvălui nota de plată

Cioloș: Campania diplomatică dusă de România în acest sens urmăreşte promovarea obiectivelor strategice ale ţării. FOTO: Agerpres

Fostul premier Dacian Cioloş, candidatul României pentru funcţia de secretar general al Francofoniei, anunţă că va face publice cheltuielile pentru campania diplomatică privind susţinerea acestei candidaturii, potrivit Agerpres.



Potrivit acestuia, campania diplomatică dusă de România în acest sens urmăreşte promovarea obiectivelor strategice ale ţării.



''Campania diplomatică dusă de România în acest an pentru susţinerea candidaturii pentru funcţia de secretar general al Francofoniei este ambiţioasă şi complexă şi ea urmăreşte, în primul rând, promovarea obiectivelor strategice ale României: consolidarea Francofoniei ca model de cooperare multilaterală, care asigură stabilitatea şi pacea; dezvoltarea dimensiunii economice, pentru a crea oportunităţi pentru toate comunităţile sale şi, în mod special, pentru femei şi tineri; promovarea culturii francofone, inclusiv în mediul digital; şi remodelarea guvernanţei. Indiferent de rezultatul final, prin simplul fapt că duce această campanie, România îşi consolidează profilul în cadrul Francofoniei, precum şi la nivelul diplomaţiei multilaterale şi, totodată, îşi promovează obiectivele strategice", a afirmat Dacian Cioloş, într-un comunicat.



Acesta se angajează să facă publice cheltuielile aferente organizării acestei campanii.



"La finalul campaniei, oricare ar fi rezultatul ei, ca dovadă a responsabilităţii noastre comune faţă de cetăţeni şi de banul public, mă angajez să fac publice cheltuielile efectuate de statul român pentru susţinerea campaniei pentru funcţia de secretar general al Francofoniei, prin instituţiile care se ocupă de acest demers - Preşedinţia României şi MAE. Va fi un exerciţiu legitim de transparenţă, pentru ca cetăţenii să vadă ce fonduri a investit statul român pentru susţinerea obiectivelor sale politice în Francofonie, prin intermediul candidaturii pentru funcţia de secretar general al acestei organizaţii", a transmis Cioloş.

Candidatura lui dacian Cioloș

Candidatura lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei a fost depusă oficial de România pe 15 aprilie 2026.



"Cu un puternic profil francofon, Dacian Cioloş este singurul fost prim-ministru din competiţia pentru postul de secretar general. Experienţa sa în calitate de fost comisar european pentru Agricultură şi de fost ministru al Agriculturii este, de asemenea, relevantă pentru viziunea pe care o propune pentru transformarea Francofoniei'', se arată în comunicat.



În cursă se mai află trei candidate din Africa: Dr. Coumba Ba (Mauritania): fost ministru în guvernul mauritanez, în prezent consilier special al preşedintelui Mauritaniei; Juliana Amato Lumumba (Republica Democratică Congo): fost ministru al Culturii, cu experienţă în administraţia de stat; Louise Mushikiwabob(Rwanda), actuala secretară generală a Francofoniei, fost ministru ruandez de Externe, care candidează pentru un al treilea mandat de patru ani.



În cadrul procedurilor derulate până în prezent, pe 30 iunie 2026, a avut loc Conferinţa Ministerială a Francofoniei, în cadrul căreia au fost audiaţi cei patru candidaţi înscrişi în cursă.



"Alegerile vor avea loc la Sommet-ul Francofoniei din 15-16 noiembrie 2026, în Cambodgia, care va reuni şefii de stat şi de guvern. În toată această perioadă se desfăşoară o campanie diplomatică intensă pentru susţinerea candidaturii, ce reprezintă şi un angajament al României pentru consolidarea Francofoniei", precizează sursa citată.



România este al şaptelea contributor la bugetul Francofoniei.



Potrivit comunicatului, reprezentarea intereselor României la Sommet-ul Francofoniei din Cambodgia de la Phnom Penh, din noiembrie, se va desfăşura pe trei paliere distincte - cultural, economic şi politic.



"La fiecare Sommet, România, alături de alte state şi guverne din OIF, îşi promovează cultura, produsele şi evenimentele culturale, artiştii şi destinaţiile turistice, în cadrul Satului Francofon (Village de la Francophonie). Audienţele din ţara gazdă şi din celelalte ţări francofone pot descoperi resursele culturale şi turistice ale României şi pot intra în contact cu reprezentanţii ţării noastre, pentru a dezvolta noi proiecte de cooperare. Această participare este gestionată, în 2026, de instituţiile de profil, precum Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), Institutul Cultural Român, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe", menţionează sursa citată.



Al doilea palier este cel al promovării intereselor economice ale României la nivelul statelor şi guvernelor francofone.



"În marja Sommet-urilor Francofoniei, FrancoTech (Salon de l'innovation francophone) şi REF (Rencontre des Entrepreneurs Francophones) aduc la un loc reprezentanţi ai mediului de afaceri din întreg spaţiul francofon. Este un cadru dedicat atât promovării oportunităţilor de afaceri între cele 90 de state şi guverne OIF, cât şi stabilirii de contacte şi noi colaborări direct între companiile din aceste state. În plan naţional, sunt mai multe instituţii care cooperează pentru reprezentarea României la FrancoTech şi la REF în 2026: Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE), MEDAT, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu MAE", se explică în comunicat.



Un alt palier este cel politic şi funcţionează diferit.



"Încă de la intrarea în Francofonia instituţională, ca stat membru cu drepturi depline, în 1993, România îşi promovează poziţiile şi priorităţile naţionale în cadrul Francofoniei, la fiecare Sommet, inclusiv prin participarea la procesul de negociere a documentelor şi deciziilor ce urmează să fie adoptate de către şefii de stat şi de guvern care participă la eveniment. Acest exerciţiu de diplomaţie multilaterală are loc pe canale diplomatice şi nu se vede ca atare în spaţiul public. El se află în responsabilitatea Ministerului de Externe. În acest an, există o noutate absolută pentru agenda politică a României în organizaţie: candidatura pentru funcţia de secretar general al Francofoniei. Este pentru prima oară în istoria Francofoniei când o ţară din Europa de Est, chiar din Europa, depune o candidatură pentru cea mai înaltă funcţie în cadrul acestei organizaţii. România poate obţine postul de secretar general al Francofoniei numai dacă întruneşte suficient sprijin din partea celor 53 de state şi guverne membre cu drept de vot", se mai spune în comunicat.



Guvernul a aprobat vineri, în şedinţă, suplimentarea bugetului Ministerului Culturii cu suma de 980.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru participarea României la Village de la Francophonie (Satul Francofoniei). Evenimentul va avea loc în perioada 13 - 17 noiembrie, la Phnom Penh, Regatul Cambodgiei, în marja celei de-a XX-a ediţii a Summitului Francofoniei.