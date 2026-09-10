Câți bani dă Guvernul pentru a susține candidatura lui Cioloș la Summitul Francofoniei. Evenimentul are loc în Cambodgia

Guvernul urmează să aprobe finanțarea cu 1,8 milioane de lei a participării României la evenimentul din Cambodgia, unde candidează Dacian Cioloș. Foto: Hepta

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a pregătit alocarea a 1,8 milioane de lei pentru a susține candidatura lui Dacian Cioloș, fost europarlamentar și premier, la Summitul Francofoniei. Informația a fost făcută publică joi la Antena 3 CNN de realizatoarea emisiunii Decisiv Prime Time, Cătălina Porumbel.

Cioloș candidează, la propunerea lui Nicușor Dan, pentru funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) în mandatul 2027-2030, iar decizia finală privind ocupantul acestei funcții va fi luată de șefii statelor și guvernelor membre cu ocazia evenimentului care are loc în perioada 15 - 16 noiembrie 2026, în Cambodgia, la Phnom Penh.

România a depus în aprilie candidatura pentru Dacian Cioloș la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei

Cătălina Porumbel: "Ilie Bolojan sparge 1,8 milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului, în perioada în care nu mai sunt bani pentru salarii, pentru spitale, pentru ambulanță, pentru unitățile de primiri urgențe, pentru metrou, în perioada în care nu se poate face rectificare bugetară.

Sparge 1,8 milioane de lei pentru Summitul Francofoniei în Cambodgia. Este cel de-al 20-lea Summit al Francofoniei. Mai vine un val de austeritate, de înghețări de salarii și pensii, dar când e vorba de prietenii domniei sale, nu există limite."

Banii sunt pentru amenajarea unui pavilion național al României la evenimentul din Cambodgia

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat pentru Antena3.ro că este vorba despre amenajarea pavilionului României și activitățile culturale de la Satul Francofoniei, care vor avea loc în marja Summitului din Cambodgia.

"Este proiectul inițiat de ministerul Culturii pentru participarea României la 'Village de la Francophonie' (Satul Francofoniei). Evenimentul va avea loc în perioada 13–17 noiembrie 2026, la Phnom Penh, Regatul Cambodgiei, în marja celei de-a XX-a ediții a Summitului Francofoniei.

Fondurile vor fi utilizate pentru amenajarea pavilionului național al României și pentru desfășurarea activităților culturale și de reprezentare aferente participării. Pavilionul constituie un spațiu de reprezentare, dialog și promovare a patrimoniului cultural și creativ românesc, iar programul va include manifestări culturale și participarea unor artiști și personalități din domeniu.

Activitățile de pregătire și coordonare a participării României la 'Village de la Francophonie' sunt coordonate de Ministerul Culturii, prin ARTEXIM, și includ elaborarea conceptului de participare, coordonarea programului cultural, pregătirea pavilionului național și demersurile organizatorice necesare.

Proiectul ar putea fi inclus pe agenda ședinței de mâine (vineri, a guvernului, n.r.) a, dar agenda nu e finalizată", a precizat purtătoarea de cuvânt.