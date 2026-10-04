Mesaj ironic de la Petrișor Peiu pentru Nicușor Dan, înainte de consultările de la Cotroceni: „Tralala”

2 minute de citit Publicat la 16:20 04 Oct 2026 Modificat la 16:20 04 Oct 2026

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis, duminică, un mesaj ironic pentru Nicușor Dan, înaintea consultărilor de la Cotroceni de luni. Într-o postare pe Facebook, el a scris că Președintele se „pregătește intens”, alături de un link către o melodie pentru copii.

Președintele Nicușor Dan va desemna luni un nou premier, după o perioadă de negocieri intense cu partidele. Șeful statului ar urma să aibă, înaintea consultărilor oficiale de la Palatul Cotroceni, o discuție informală cu liderii fostei coaliții de guvernare, în încercarea de a-i determina să susțină viitorul Guvern.

Duminică, liderul senatorilor AUR a transmis un mesaj ironic pentru Nicușor Dan. El a scris, pe Facebook, că „Nicușor Dan se pregătește intens pentru consultările de la Cotroceni de mâine”, alături de un link către melodia pentru copii „O lume minunată” a canalului TraLaLa.

Partidele vor merge, luni, începând cu ora 14:00 la Cotroceni, urmând ca Președintele să anunțe noua variantă de premier în aceeași zi.

O variantă aflată pe masa Președintelui este și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. El a spus, joi seară, că „este onorant” ca numele lui să apară în astfel de contexte.

Nicușor Dan a anunțat, după ce Guvernul Mureșan a fost respins, că va organiza noi consultări la Cotroceni luni, urmând ca în aceeași zi, după-amiază, să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier al României.

Miercuri seară, el a impus și o „linie roșie” pentru o posibilă guvernanță PSD: fără AUR.

„Ar afecta relațiile cu partenerii noștri”, a spus el.

Guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot, miercuri, cu 182 de voturi pentru și 15 împotrivă, insuficiente pentru a obține învestitura Parlamentului.

Primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că e de părere că viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar fără ca Sorin Grindeanu să fie desemnat prim-ministru.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat ea.

Ulterior, liderul AUR a venit cu un anunț surpriză: partidul său nu va vota un nou Guvern până când fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, nu va fi eliberat.

„Nu votam niciun guvern până nu îl eliberaţi pe Călin Georgescu. L-aţi arestat de ziua mea”, a spus el.

Totuși, Simion a fost contrazis chiar de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. El a declarat, la Antena 3 CNN, că tensiunile au crescut în Parlament şi în societate şi că trebuie convocate alegeri anticipate.

Întrebat care este condiţia AUR pentru a vota un Guvern, să facă parte din Executiv sau să fie eliberat Călin Georgescu, Dungaciu a răspuns, evitând să fie de acord cu George Simion: „Condiţia să facă parte din Guvern era înainte ca acest episod să se întâmple. S-a adăugat şi acest incident, care nu face decât să tensioneze această societate”.

După vot, Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că „România a mai pierdut 10 zile din cauza orgoliilor PNL și USR”.

„Știau că nu au majoritate, dar au insistat cu acest spectacol trist”, a spus el.

Iar USR, prin Dominic Fritz, a cerut organizarea alegerilor anticipate.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a spus Fritz.